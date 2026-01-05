北市議員批「雙城MOU」白簽 兩岸消保、詐騙都沒用

台北上海雙城論壇至今舉辦十六屆，累計簽署四十九項合作備忘錄（MOU），不過市議員許淑華表示，法務局今年編列二十六萬多元預算，參訪上海洽談兩岸消費糾紛處理議題，但二〇一七年雙城論壇就曾簽署「消費者權益保護交流合作備忘錄」，去年爆發中資介入的全真瑜珈事件，還有小紅書詐騙案，均無法有效發揮作用，年底簽訂的職能培訓MOU內容空洞，要求市府擬定具體計畫，倘若簽了之後什麼都沒有，等於是白簽。

全真瑜珈、小紅書詐騙案 無法有效發揮作用

被疑中資介入的全真瑜珈去年無預警停業，市府統計受理兩千餘件消費爭議申訴案，法務局說明，因全真瑜珈倒閉，故未進入協商調解，消費者可向發卡銀行提出停扣及申請爭議款，並有一一五〇人參加團體訴訟。另以小紅書詐騙為例，市府統計二〇二四年至去年，至少受理二八三件、財損五六七七萬餘元。

顏若芳︰台灣失業率比上海低 到底要誰學誰

許淑華指出，二〇一七年雙城論壇簽署「消費者權益保護交流合作備忘錄」，要共同推動構建消費爭議處理合作平台，保護雙方消費者權益，「共創兩市和諧美好的消費環境」，但近年詐騙猖獗，屢屢未見發揮功能，今年才編列廿六萬四千元預算，計畫前往上海進一步洽談消費、詐騙糾紛對接與協助方式等細項，根本緩不濟急。

另外，去年底簽訂的職業培訓MOU，議員顏若芳批評，台灣參與職能訓練競賽表現一直很好，失業率也比上海低，到底是要誰學誰？勞動局提出內容太模糊，不應簽了後放著空談。同行考察的議員林珍羽認為，這次MOU是交流開端，雖細項仍待溝通，仍應有具體方向。市議員李芳儒認為，去年雙城論壇時間太短，行前實地考察有困難，未來應要改進，設立目標及KPI，才能量化交流成效。

職業培訓挨批空洞 勞動局︰資訊及就服交流

勞動局回應，這次主要是資訊及就業服務經驗交流，現僅有MOU，尚無執行細項，雙方正溝通前往上海觀摩職能競賽、政府引進新設備給企業，提供企業員工在職訓練與技能提升等。

