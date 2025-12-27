為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    雙城論壇登場 蔣萬安明快閃上海

    2025/12/27 05:30 記者甘孟霖／上海報導
    媒體團昨天先抵達上海，直擊上海地鐵維安管理森嚴，入站都要通過X光機、金屬探測器等儀器檢查。（民眾提供）

    媒體團昨天先抵達上海，直擊上海地鐵維安管理森嚴，入站都要通過X光機、金屬探測器等儀器檢查。（民眾提供）

    台北捷運日前發生連續攻擊案件，釀四人死亡悲劇。台北市長蔣萬安事後曾表示，會請北捷評估捷運是否加裝安檢門，大型活動如演唱會，有必要也會增加安檢門或金屬探測門。適逢雙城論壇舉行，媒體團昨天先抵達上海，直擊上海地鐵維安管理森嚴，入站都要通過X光機、金屬探測器等儀器檢查，當地官員表示，平常就是如此。

    雙城論壇主論壇將於廿八日登場，台北市長蔣萬安因應一二一九事件，取消既定參訪行程，廿八日當天上午才從台北出發，快閃出席主論壇後便返台。媒體團昨上午約十點從桃園機場出發，中午抵達上海浦東機場，由大巴士接送前往飯店，晚餐後安排參訪虹口濱江著名的「都市森林」景觀。

    上海地鐵維安森嚴

    記者發現上海市地鐵站，入站戒備森嚴，民眾的背包都要經過安檢門檢查，周邊也有金屬製柵欄檢查，確保沒有危險物品，氣氛壓抑沉重；官員透露，地鐵平常維安就很嚴格，超過六公分的刀具依據禁止攜帶，搭乘公車也是如此。

    台北捷運雖也明文規定，未經許可，不得攜帶包括各種刀具在內的危險物品，違者可依大眾捷運法處一萬元以上，一百萬元以下罰鍰；若有妥善包裝，確保刀刃不外露即可放行。

    北市出席雙城論壇主團今將由副市長林奕華率團抵上海，預計參訪市域機場連絡線、梅賽德斯奔馳文化中心，取經上海演唱會經濟。另也將參訪中山醫院，了解AI科技在醫療方面的運用。

