《桃園市長張善政就職3週年市政總體檢系列報導5-1》非法定社福預算飆高 屢遭審計檢討

桃園市醫療量能長期不足，市立醫院選址落腳八德區霄裡。（資料照）

擴大育兒津貼、營養午餐免費、拍板生生喝鮮乳 去年已達約94億

記者鄭淑婷／特稿

桃園市「張市府」在社福政策上，因應少子化、高齡化及在地環境特色，擴大了好孕專車、育兒津貼、國中小營養午餐免費、敬老愛心卡使用範圍、肺癌篩檢族群等，也拍板生生喝鮮乳於明年上路，這些多數屬非法定社福範疇。隨著桃市人口增加，已突破二三五萬人，社福預算持續創新高，從二〇二二年前任鄭市府編列約五十九億元，到二〇二三年張市府增至約八十七億元，去年已達約九十四億元，今年度可能破百億元，因此連年被中央刪減一般性補助款，更屢遭審計機關檢討財政風險擴張。

醫療量能不足 市立醫院僅選址敲定

桃市醫療量能長期不足且區域分配不均，也是六都唯一沒有市立醫院的城市，醫療區域劃分原僅桃園、中壢兩區，中央允調整為三區，增加南桃園病床配額，市立醫院選址落腳八德區霄裡，獲衞福部醫審會原則同意籌設，但離實質開工到完竣啟用尚遠，其他大學城醫院則停滯不前，清大附設桃園醫院與高雄醫學大學合作破局後，今年重啟招商又流標，中大醫院原規劃的病床數被衛福部否決，合作意向書也已到期。

垃圾費隨袋徵收分歧 反彈聲浪大

人口增加的壓力反映在垃圾處理量能，垃圾費隨袋徵收政策要全市實施，因各區意見分歧而一延再延，張市府改由機關、學校與公有市場先行，拍板明年元旦起正式上路，從校園、網路反饋意見，看見各方反彈聲浪大，張善政親上火線強調若不從源頭減量改善，桃市將面臨垃圾處理費大幅增加及焚化爐超載等負擔，市民依舊不買單。

道路基礎建設 趕不上人車激增

張市府施政經常以民調排名前茅自許，今年仍有不少爭議事件，「台灣燈會在桃園」賞燈人潮於機場捷運疏運不及挨批，凸顯桃市交通長期以來的單一性隱憂，道路基礎建設趕不上人車激增，客運「駕駛荒」難解，即使祭出創新的受訓即就業自培駕駛員，卻有離職率高、人力不穩等問題。

颱風分區停班課、全區放假 爭議多

七月丹娜絲颱風期間，市府宣布僅沿海四區停班停課，儘管張善政稱決策基於科學基礎，擋不住市民對跨區通勤及育兒困擾等問題的不滿，十一月鳳凰颱風來襲，桃市卻脫鉤北北基而獨自放假，並以非暑假期間分區放假牽連甚廣為由採全區放假，颱風假政策十足「髮夾彎」。

桃園市拍板生生喝鮮乳於明年上路，這些多數屬非法定社福範疇。（資料照）

桃園市國中小營養午餐免費等政策，讓社福預算持續創新高。（資料照）

