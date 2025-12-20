藍白推彈劾總統 綠營︰作秀虛張聲勢》吳思瑤︰在野黨議場前批總統 證明沒獨裁

民進黨立委林楚茵指出，藍白立委彈劾大戲只是掩飾心虛，因為藍白不到法定的三分之二席次，純屬作秀。（資料照）

行政院長卓榮泰不副署財劃法修正案議題延燒，在野黨昨天高喊「反獨裁」，並宣布提案對總統賴清德啟動彈劾。對此，民進黨立委強調，這驗證台灣是民主國家，而藍白心知肚明，藍白立委不到法定的三分之二席次，根本是虛張聲勢的政治作秀。

藍白立委不到法定三分之二席次 林楚茵︰彈劾大戲掩飾心虛

關於立法院對總統、副總統提彈劾案，憲法增修條文明定，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤受訪表示，台灣沒有「清德宗」，中國倒是有「習皇帝」，若要反帝制、反專制、反獨裁，不是應該去北京天安門抗議？在野立委之所以可以在立法院議場前召開記者會，提出對總統的諸多批判，即可驗證台灣是一個民主國家、台灣並沒有獨裁。

吳思瑤說，尊重在野依照憲法機制來啟動憲政作為，這也坐實台灣的憲政機制有制衡手段；但藍白立委應該心知肚明，要通過彈劾總統的門檻高，他們也高估其在國會的實力，此舉就是一個自我壯膽、虛張聲勢的政治作為。

民進黨立委林楚茵也指出，藍白立委的這場彈劾大戲，只是掩飾心虛的政治綜藝秀，因為藍白不到法定的三分之二席次，純屬作秀；彈劾案也要送去被藍白親手癱瘓的憲法法庭，因此喊彈劾是假，戀棧權位才是真。

李坤城︰藍白邏輯錯亂 打假球

民進黨發言人、立委李坤城表示，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是邏輯錯亂的「打假球」。依「立法院職權行使法」，彈劾案通過後須向司法院大法官提出。但藍白長期惡意杯葛人事同意權，癱瘓憲法法庭，「這不是欺騙社會，什麼才是？」

