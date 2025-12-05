為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳玉珍提助理費除罪化 藍委助理批：勞權倒退

    2025/12/05 05:30 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委陳玉珍提出修改立法院組織法，將立委助理費除罪化，被質疑是為同黨立委顏寬恒涉助理費案解套。多名藍營助理昨對此修法表達失望，直呼根本是「勞權倒退」。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提出修改立法院組織法，將立委助理費除罪化，被質疑是為同黨立委顏寬恒涉助理費案解套。多名藍營助理昨對此修法表達失望，直呼根本是「勞權倒退」。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍提出修改立法院組織法，將立委助理費除罪化，被質疑是為同黨立委顏寬恒涉助理費案解套。不僅連署藍委出現撤簽的討論，多名藍營助理昨也對此修法表達失望，直呼根本是「勞權倒退」，更質疑「你怎麼會覺得變得更彈性之後，老闆就不會貪助理費？老闆是更明確、更有方式的去把助理費拿走啊！」

    「老闆將更有方式拿走助理費」

    國民黨立委助理受訪表示，此修法首當其衝的，就是「勞權退後」，修法讓立委補助費「免檢據」，修到「完全符合老闆自由彈性運用」，對助理沒有更多保障；在者，立委免檢據就可以任用人，是不是鼓勵這些立委去用更多的彈性工時的人工，更是鼓勵立委免申報、逃漏稅嗎？其實最大的損失還是在整個助理的勞權。

    國民黨立委助理提到，許多助理是從議會來的，其實大家想把議會那一套改掉，改成跟立法院一樣的專聘，不是變成議員辦公室個別去聘，「大家希望是助理法制化」。結果吵了那麼多年，立委助理不但沒有法制化，反而反過來為了某些特定老闆更彈性的使用、去避免犯罪，把助理法制的權益也割掉，不懂立委在幹什麼。

    「不要跟我說立委都有道德啦！」國民黨立委助理憂心，一旦給立委的補助費變成彈性自由運用，就回到跟地方議會一樣，議員助理常常被抓，就是因為議員把持不住。如果真的議會那一套沒有問題，不會讓這些立委掉到助理費陷阱裡面去，那議會助理不會到現在三不五時還被人家抄。

    助理諷刺，本質上這個修法要除罪化也沒有除罪到，要救人也沒有救到，但是實質造成的影響就是讓助理的勞權衰退。助理工會法制化吵了二十年都沒過了，現在一個修法就讓勞權倒退。

