睽違147天再出海 顧立雄：海鯤號測試全艦水密

軍事專家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀昨受訪表示，海鯤號未來應該最少會有兩次潛航測試。（記者李惠洲攝）

國造潛艦（IDS）海鯤號睽違一四七天後，昨進行第四次海測，國防部長顧立雄昨在行政院會後記者會表示，這次再進行浮航測試，主要針對主機、整合載台管理系統、全艦水密等部分進行測試，軍方會根據結果規劃第五次海測，順利的話才會進潛航測試。

海鯤號七月三日完成第三次浮航海測後，即進入乾塢進行檢整，九月二日夜間七時移泊至第高雄港九十一號碼頭，期間發生國安會諮詢委員黃曙光及時任台船董事長的黃正弘相繼請辭，引發外界對海鯤號能否造艦成功質疑，原定在十一月底前交艦的規劃確定跳票。

請繼續往下閱讀...

海鯤號雖然目前尚未達到正式進行潛航下水測試階段，但昨天與今天連續兩天會進行兩次浮航測，正在執行「主機與電力管理系統整管理測試」，需達成調校整合系統安全後才能執行下水測試，確保潛艦海軍官兵們安全無慮。

顧立雄表示，海鯤號現在已就相關的主機、電力管理系統、整合載台管理系統等項目，完成海測前整備，因此這次再進行浮航測試，主要就是針對主機、整合載台管理系統、全艦水密等部分進行測試。等到這次海試結果出爐，才會再規劃第五次浮航測試，若順利的話，才會再進行淺水潛航測試。

紀東昀：至少有兩次潛航測試

軍事專家、逢甲大學兼任助理教授紀東昀表示，海鯤號未來應該最少會有兩次潛航測試，第一次會在較淺海域進行潛望鏡深度測試，甚至在五十公尺深度進行簡單的潛航測試；第二次潛航測試會在比較深海域，進行一百至二百公尺以上的深度，且同步進行操雷射擊，如果完成操雷射擊，整個測試即告一段落，可以進入交艦程序。

國造潛艦「海鯤號」昨進行第四次海測，台船研製的「奮進魔鬼魚號」無人船伴航。（記者李惠洲攝）

國造潛艦「海鯤號」昨進行第四次海測，熱情軍事迷也在岸邊拉布條為潛艦團隊加油。（記者李惠洲攝）

海鯤號昨在奮進魔鬼魚無人艇及工作船伴航下，出海第四次海測。（台船提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法