鄭麗文追思共諜 黨內促道歉改正

前國民黨青年部副主任丁瑀昨下午赴國民黨中央喊話鄭麗文，向中華民國及百萬國軍英靈道歉。（記者林欣漢攝）

前青年部副主任：六萬多張黨員票 不能代表2300萬台灣人民

國民黨主席鄭麗文八日參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，與家屬追思共諜吳石等人，引發藍營內部雜音。前國民黨青年部副主任丁瑀昨赴國民黨中央喊話，要鄭「改邪歸正」，向中華民國及百萬國軍英靈道歉；前國民黨立委陳學聖則憂心指出，如果情勢不變，國民黨明年選情堪慮。

請繼續往下閱讀...

丁瑀昨到國民黨中央要求鄭麗文為追思共諜吳石道歉。他表示，鄭麗文在黨主席選舉僅拿下六萬多張黨員票，不能代表二千三百萬台灣人民，「希望妳可以改邪歸正」。

丁瑀強調，他絕對力挺國民黨中央，希望黨中央帶領大家打贏二〇二六勝仗。現在黨內很多同志私底下憂心忡忡，距離選舉還有一年多，就已經被扣紅帽子、潑紅漆，「現在只是癌症第一期，但不正視它、不去做化療，一直到末期，國民黨就會消失」。

陳學聖昨受訪也表示，吳石是「共諜密使一號」，企圖消滅中華民國、打擊國軍，國民黨主席當然不該追思、出席。國民黨地方基層已陷入嚴重焦慮，立委柯志恩已經被對手喊出「支持柯志恩就是投給鄭麗文」攻擊，如果情勢不變，國民黨明年選情堪慮。

蔡正元：黨主席孤芳自賞 就很難贏得選舉

前國民黨立委蔡正元也說，如果國民黨選將避之唯恐不及的議題，國民黨主席還要孤芳自賞，甚至自以為在下什麼大棋局，國民黨就很難贏得選舉。他強調，黨主席如果沒有贏過什麼選舉，最好聽聽選將們的意見，而不是自以為是的創造兩岸和平的議題，讓國民黨選將們搖頭嘆息，讓民進黨和賴清德笑到喘息。

藍委：鄭呼應主流民意 盼兩岸能和平交流對話

不過，國民黨立委林思銘認為，鄭麗文是在呼應、反映主流民意的想法，鄭的中心價值很清楚，希望兩岸能和平交流及對話，因為現在的執政黨是用對抗的方式去建構兩岸和平關係。

國民黨立委陳玉珍說，民進黨紀念二二八，只有片段的批評國民黨威權統治、白色恐怖，怎麼不說民進黨紀念的受難者裡頭也有真正的共諜呢？民進黨不能片段的批評鄭麗文所做的事情，大家要來一起還原歷史真相。

民眾黨主席黃國昌昨表示，吳石是共諜，不是政治受難者，是清楚的客觀事實，國民黨內包含蔡正元已出現過非常多的聲音，相信鄭主席應該都聽到了，民眾黨堅持捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是絕對不變的原則，是絕對會堅守的底線。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法