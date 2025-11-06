專家看國軍發展無人載具》無人機防衛外離島 與台灣建構火力三角

學者指出，未來在戰鬥層面可讓外離島以無人裝備大幅提高拒止能力，與台灣本島形成「火力三角」。圖為「自殺式無人機」。（資料照）

立法院外交及國防委員會今將邀請國防部長顧立雄報告無人機部隊訓練、裝備籌獲具體做法。國防院學者蘇紫雲昨受訪指出，國軍戰略現將金馬、澎湖和台灣變成戰略三角，讓外離島成為總體防衛的一部分，未來在戰鬥層面可讓外離島以無人裝備大幅提高拒止能力，一方面戰略上建構火力縱深，無人機、無人船也可增加外島防禦，形成正向循環。

蘇紫雲表示，從戰略上來看，金馬、台澎現已成「戰略三角」，將外、離島變成總體防衛的一部分，包括在澎湖增加防空與反艦飛彈，馬祖東引也有防空和反艦飛彈，形成「火力三角」增加防衛縱深，比如說海馬士射程三百公里，在台灣沿岸部署即可以涵蓋外離島防區。

蘇紫雲指出，外離島除成為前進火力基地，由於總統賴清德已強調要建立、深化台灣無人裝備的產業基礎，未來在戰術、戰鬥層面，可利用低成本的無人機、無人船，包括遊蕩彈藥等無人裝備，大幅提高外島防禦以及對解放軍登陸企圖的拒止能力。賴總統十月底特別紀念的古寧頭戰役，就是成功的反登陸案例，等於一方面要防衛台灣，另一方面調整外離島的防衛策略，朝向火力取代人力的新思維發展。

至於陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營的「海龍蛙兵」近期傳已移防澎湖牛心灣，蘇紫雲說明，這其實是戰術考量，一是牛心灣設施已經整建完畢；二是可以確保蛙兵訓練狀況不會輕易被中共偵知。

另針對國民黨立委、退役海軍上將陳永康近日質詢時多次示警，中共船隻頻繁騷擾我金門等外、離島禁限制水域，甚至採取關閉船舶自動識別系統（AIS）等危險手段闖入，國安局已證實至少有八種樣態。蘇紫雲說，雖然平時仍須倚賴海巡人力靈活取締，但無人船可當作海巡的「忠誠僚艇」，協助哨戒、監控和蒐證，戰時轉為攻擊用。

可發展五百或千噸級無人化船艦

蘇紫雲也指出，考量國際政治避免「擦槍走火」，平時還是得用「碰碰船」或水砲等方式應處灰色地帶衝突，無人船目前噸位較小，平時無法發揮效果，但戰時的確可以直接對大船造成威脅。他也建議可以「以敵為師」，中國已造出五百噸級無人艇，未來若台灣技術允許，可朝五百或千噸級無人化船艦發展。

