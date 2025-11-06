為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國民黨新北點將 劉和然 李四川 洪孟楷都是人選

    2025/11/06 05:30 記者施曉光、賴筱桐、林哲遠／綜合報導
    民進黨選對會昨日決議建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長，反觀在新北執政的國民黨，目前相關提名作業尚未啟動。（資料照）

    民進黨選對會昨日決議建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長,反觀在新北執政的國民黨,目前相關提名作業尚未啟動。(資料照)

    民進黨選對會昨日決議向中執會建議徵召立委蘇巧慧參選新北市長，反觀在新北執政的國民黨，目前相關提名作業尚未啟動。由於新主席鄭麗文才剛上任，組發會也還在研擬提名辦法，因此，黨內尚未就此討論。

    尚未啟動提名作業

    國民黨籍新北市長侯友宜明年即將任滿兩屆卸任，目前藍營可能人選，除了動作最為積極，傳為侯友宜屬意接班人選的現任新北市副市長劉和然外，台北市副市長李四川在黨內呼聲最高，過去李四川曾經表態，如果年輕人無法承擔，黨要他承擔，不會排斥。另外，國民黨立委洪孟楷也曾被黨內點名是適合人選。

    劉和然昨對民進黨選對會建議徵召蘇巧慧表示，他現在是新北市副市長，他的責任就是襄助市長把市政工作做好。市民需要的是一個「全心全意、專職」的市府團隊，「我會繼續堅守我的崗位，為市民打拚」。

    根據黨內人士指出，待組發會研擬完成提名辦法草案，送交中央工作會議討論定案，並且提報中常會正式通過之後，就可以啟動提名作業程序，預估幾個要尋求連任的藍營縣市經黨中央提名小組確認後，即可報請中常會通過第一梯次的提名。

    民眾黨方面，黨主席黃國昌已表態角逐新北市長，民眾黨發言人張彤昨表示，民眾黨尊重各黨之提名人選，民眾黨縣市長及議員提名作業持續進行中，皆會經過完整評估、審議程序後，依時程對外正式公布。

