民進黨選對會拍板 蘇巧慧出征新北

民進黨選對會拍板立委蘇巧慧參選新北市長，蘇表示已做好準備承擔重任，將全力籌組最強團隊，打贏2026選戰。（資料照）

苗栗縣傾向推縣議員陳品安 雲林縣可望由劉建國再披戰袍

二〇二六選舉戰鼓擂起，民進黨選對會昨天開會拍板，建議徵召立委蘇巧慧出戰新北市長，預計十一月下旬提報中執會通過後正式提名。另據了解，雲林縣可望由五連霸立委劉建國再披戰袍，苗栗縣則傾向律師出身的縣議員陳品安，南投縣擬協調衛福部次長林靜儀上陣，但目前尚未定案。

蘇巧慧對此回應說，這段時間她走遍新北，許多人給予支持與肯定。感謝選對會的推薦，「我已做好準備承擔重任」，將會全力籌組最強的團隊，帶領新北市議員候選人，一起打贏二〇二六選戰。

蘇：已準備好承擔重任

民進黨上月底完成首波縣市長提名，後續佈局備受關注。據轉述，選對會昨一致決議，將向中執會建議，徵召蘇巧慧參選二〇二六新北市長，後續徵召提名作業待中執會確認後進行。

蘇巧慧為前行政院長蘇貞昌女兒，她自台大法律畢業後考取律師，赴美取得賓州大學與波士頓大學法學碩士後投入立委選舉，首次參選就在藍營優勢選區樹林鶯歌區，擊敗當時任國民黨立委、奧運跆拳道金牌得主黃志雄，之後順利連任三屆立委，去年接棒民進黨新北市黨部主委。

至於其他縣市，據了解，選對會雖未特別討論，但雲林縣傾向提名劉建國，劉二〇二二年曾挑戰角逐連任的雲林縣長張麗善，明年大選有望捲土重來，承擔重現綠地的重任。

南投擬協調林靜儀上陣

苗栗縣以陳品安呼聲高，陳是律師出身，二〇一八年初試啼聲就當選苗栗縣議員，下屆選舉更榮獲該選區第一高票，也曾擔任民進黨苗栗縣長候選人徐定禎競選總部發言人。南投縣方面，選對會成員說明，由於立委羅美玲和前立委蔡培慧參選意願不高，來自南投的林靜儀很早就被列入討論。

彰化將採取類初選方式

此外，彰化縣有立委黃秀芳、立委陳素月、彰化市長林世賢與前彰化市長邱建富表態爭取提名。與會者表示，彰化預計採取「類初選」方式，黨部會做內參民調決定人選，但非正式初選，時程仍待討論。

