防境外勢力介選 趙少康沈伯洋 同倡修法

前中廣董事長趙少康近日指控國民黨主席選舉遭中國介選，趙少康和民進黨立委沈伯洋昨天不約而同提出修法主張。（資料照）

前中廣董事長趙少康近日指控國民黨主席選舉遭中國介選，趙少康和民進黨立委沈伯洋昨天不約而同提出修法主張。趙少康表示，政黨及公職人員都有法律規範不可收受境外資金，修法列入境外勢力不可影響政黨選舉有其必要性，因為政黨與政府運作相關。沈伯洋提出兩種路徑建議，一是利用「謠言的散布」進入「反滲透法」，另一則是直接將黨主席選舉納入法規範。

趙少康表示，國安局長蔡明彥昨證實，一千多支以上的TikTok及兩百多部YouTube影片，一半以上都是在境外設置的IP，如果是正常的影片，IP為什麼要設在境外，好像詐騙集團怕被追查一樣？更何況我們的工程師查到有近兩百支TitTok影片是大陸帳號製作的。

趙：政黨選舉 應規範境外勢力介入

趙少康表示，黨內對他的抨擊排山倒海而來，一種是說他讓綠營撿到槍，會被綠營用來證明大陸的確有干預台灣選舉，一種是說他引起黨內互打，破壞藍營團結。尤其一些紅統名嘴，被照妖鏡一照，牛鬼蛇神通通現形跳出來表忠，讓他笑到不行。但事實就是事實，數字會說話。

趙少康強調，他一向反對境外介選，而且中方的做為往往才是讓民進黨撿到槍，本來國民黨會贏的選舉，到後來變成民進黨贏。有些深藍人士因為太反對台獨，寧願支持中共，這種「聯合次要敵人，打擊主要敵人」的想法太一廂情願，台灣大多數選民是不會接受的。

沈：法律工具不足 中國介入應查處

沈伯洋則直言，法律工具不足，「中國的介入是應該要查處的、是應該要被監控的，這是各黨的共識，這件事情是大家都應該要同意的」。

