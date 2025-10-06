拿九二共識當保護傘 美智庫示警：國民黨黨魁人選低估中共威脅

華府智庫示警，直指國民黨三位主要黨主席候選人對中共威脅缺乏警覺，認為九二共識足以當保護傘，將走向令人憂心的路線。（資料照）

國民黨主席選舉將於十月十八日舉行，已引發美國智庫高度關切。華府智庫「詹姆斯敦基金會」（Jamestown Foundation）近日發表由前中情局（CIA）分析師孟沛德（Peter Mattis）撰寫的專文，直指三位主要候選人不僅清一色是抱持強烈「中國認同」的外省菁英，更對中國抱持天真看法，其外交路線是將台灣的安全寄望於北京，而非華府，正帶領國民黨走向一條「令人憂心的路線」。

三主要選將 清一色抱持強烈中國認同

孟沛德以「『外省人』敘事主導國民黨領導層競賽」為題，剖析此次選舉一個令人不安的現象：檯面上完全缺乏代表黨內「台灣本土派」的聲音。報告詳述，三位領先者——前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文與立委羅智強，其家庭背景都與一九四九年潰敗來台的國民黨黨國體制緊密相連，使得「中國人認同」成為其核心信仰。

請繼續往下閱讀...

將台灣安全寄望北京而非華府 引憂慮

該智庫更嚴厲批評，三位候選人對中共的意圖，普遍抱持著「良性」甚至充滿幻想的看法。他們全都堅信，只要高舉早已被北京定義為「一國兩制台灣方案」的「九二共識」，就能換取台海和平。報告直言，這些候選人對北京真正意圖的看法，與國民黨內擔心「中華民國」遭摧毀的聲音，存在巨大落差。

分析總結，三位候選人所代表的國民黨，不僅對中共威脅缺乏急迫感，更對「九二共識」有著不切實際的信心，未來將不可能接受美方關於提升國防預算或備戰的要求。且美國若對國民黨施壓的方式不當，反而可能將其更推向中國。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法