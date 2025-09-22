志願役加薪等預算》立院預算中心指修法才能停編 政院促尊重憲法

立法院預算中心報告聲稱，若認有「未合時宜或未具效益的支出」，應先完成修法程序，才能停止編列。行政院駁斥，立法院轄下單位應該尊重憲法權力分立以及司法獨立，尤其當立法院制定有違憲疑慮法案時，更應當有所迴避。（資料照）

2025/09/22 05:30

〔記者陳鈺馥、李文馨／台北報導〕行政院今年八月通過一一五年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算。立法院預算中心報告聲稱，若認有「未合時宜或未具效益的支出」，應先完成修法程序，才能停止編列。行政院發言人李慧芝昨日駁斥，立法院轄下單位應該尊重憲法權力分立以及司法獨立，尤其當立法院制定有違憲疑慮法案時，更應當有所迴避，以免失去公信力。

立法院預算中心報告對此指稱，警察條例修正公布後，提高警察、消防等人員的退撫給與，按其退休所得經費屬於法定義務支出，依規定應優先編列預算辦理，若認有「未合時宜或未具效益的支出」，也應先完成修法程序後，才能停止編列，俾符依法行政原則。

請繼續往下閱讀...

針對立法院預算中心曲解行政院未編相關預算一事，李慧芝表示，卅五年前司法院大法官就已經做出釋字二六四號解釋，指出立法院增加政府支出的提議，違反憲法第七十條；今年立法院三讀通過的「國軍待遇條例」以及「警察人員人事條例」部分條文，再度出現高度相似的違憲疑慮；行政院已經向憲法法庭聲請釋憲與暫時處分，也請同為當事人的立法院及轄下單位靜待憲法法庭審理結果。

李慧芝強調，行政院有守護憲法的義務，無法執行有違憲疑慮的法案，行政院也一再重申這個立場，立法院預算中心不應該杜撰「未合時宜或未具效益的支出」等因素，此舉恐有造謠之虞。李慧芝重申，假如憲法法庭認為沒有違憲，行政院會馬上進行調整、即時追溯補齊，相關人員的權益絕對不會受到影響。

綠委批議題研究勿碰爭議項目

民進黨團幹事長鍾佳濱昨受訪表示，預算中心進行議題研究探討的時候，應該知所節制，不要觸碰朝野有爭議的項目，不然會讓外界誤以為這就是立法院長韓國瑜的態度，也容易捲入憲政爭議當中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法