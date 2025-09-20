為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    參觀國防展 賴清德關注台美無人載具

    總統賴清德昨參觀國防展」，聽取國家太空中心主任吳宗信報告我國航太衛星發展現況。（記者田裕華攝）

    總統賴清德昨參觀國防展」，聽取國家太空中心主任吳宗信報告我國航太衛星發展現況。（記者田裕華攝）

    2025/09/20 05:30

    了解軟殺、硬殺無人機手段 關切中科院勁蜂、銳鳶系列進展

    〔記者方瑋立、涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德昨下午參觀「二○二五台北國際航太暨國防工業展」並視導「國防專館」，據了解，賴清德沿途瞭解國內外國防及社會韌性產業發展，並特別關心中科院勁蜂、銳鳶系列，以及和美商聯合陳展的各系列無人載具系統，展現對我國不對稱戰力及國防韌性的關注。

    聽取本土廠商簡報 與美、捷等外商交流

    國防展第二天，賴總統昨在副總統蕭美琴上午「踩點」後，下午也前往參觀航太國防展，並於前往視導國防館中，沿途參觀亞創中心、航太產業館、國防產業館及台灣太空形象館並聽取簡報，也與美國館、捷克館等外商交流。

    據指出，賴清德參觀有四十家廠商參展的太空形象館時，聽取國家太空中心（TASA）主任吳宗信介紹我國年底即將發射的首個自製光學遙測衛星福衛八號，以及預計二○二七年發射的B5G低軌通訊實驗衛星，這是我首顆與美國CesiumAstro公司合作的衛星，通訊酬載由美方提供，衛星本體則由TASA研製。另外，TASA科研火箭SR-400預計明年第一季試射，將作為入軌火箭次系統跟元件測試平台。

    立法院已三讀修正通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」部分條文，國防部也已向行政院提出傳聞金額可能破兆的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，政府後續將擴大採購無人機、反無人機系統。知情人士透露，賴清德參訪亞創中心與其他國內廠商時，也在各式無人機、反無人機系統前聽取簡報，其中，特別關注可自主起降的無人機，以及軟殺與硬殺手段擊落敵無人機的反制系統。另為了解戰時能源供應情形，賴清德也特別探詢電力中斷時的備援機制。

    據了解，賴清德經過美商洛克希德．馬丁展間時，巧遇該公司人員打招呼，雙方交流約五分鐘。賴總統也在國防館聽取簡報時，頻與國防部長顧立雄交換意見，並在中科院勁蜂系列、銳鳶無人機，以及與美商安杜里爾（Anduril）聯合陳展的「低成本自主巡弋飛彈」、幽靈-X等無人載具展區停留許久，顯見對我國不對稱戰力的關注。

    總統賴清德昨參觀「二○二五台北國際航太暨國防工業展」，聽取美商安杜里爾（Anduril）陳展的「低成本自主巡弋飛彈」相關簡報。（取自總統府官網）

    總統賴清德昨參觀「二○二五台北國際航太暨國防工業展」，聽取美商安杜里爾（Anduril）陳展的「低成本自主巡弋飛彈」相關簡報。（取自總統府官網）

