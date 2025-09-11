自由日日shoot》還原「財劃法」修法亂象 立委：藍白1小時提8版本，荒謬！

針對新版財劃法，民進黨立委林月琴強調行政院早就表示窒礙難行。（記者謝君臨翻攝）

公式是什麼、怎麼算？ 「沒人知道」

〔記者謝君臨、陳政宇／台北報導〕在國民黨、民眾黨立委強力主導下，立法院院會去年三讀通過「財政收支劃分法」修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如預期，台中市長盧秀燕昨邀集十五位藍白執政縣市首長，北上爭取補助。然而，根據院會公報紀錄，民進黨多位立委早在關鍵條文表決前，就揭露藍白黑箱作業，一小時內提出八個版本，但最重要的公式是什麼、最重要的權數到底要怎麼算，根本沒有人知道。

藍白修法出包卻怪政院 「毫無邏輯」

對於藍營批評財政部、行政院明知有誤卻未提醒。民進黨發言人卓冠廷直言，修法通過時藍白歡天喜地，事後大出包，誰的錯非常清楚。盧秀燕與其找縣市長開會，不如找藍白立委上數學課，因為「財劃法」出大包的肇因，就是當初惡修時不在委員會討論，又搞黑箱再修正動議。關鍵條文分母寫錯，離島寫成全國、本島寫成全國，立法院修法出包卻怪行政院，毫無邏輯可言。

「藍白兩黨自己砸的鍋，只想丟包給行政院？」民進黨立委陳培瑜批評，藍白立委去年亂修「財劃法」，不只倉促上路，還完全忽視地方會面臨的困境，行政院提覆議，要立法院再想想，他們照樣不理，結果現在一直有意見的，竟然是藍營自己的縣市首長，真的諷刺。

盧秀燕等人 「應找傅隨組織討公道」

陳培瑜說，盧秀燕居然還帶著各縣市首長開記者會，說政院沒提醒；但事實是，行政院早在二月廿七日就已經提醒過了。「冤有頭、債有主，盧秀燕和藍營縣市首長們，請別再對著行政院發火了，先去找自家立委問清楚吧！」

民進黨立委林月琴回顧「財劃法」修法過程指出，從委員會送出只花了三分鐘的是國民黨；表決前不知道法案內容、資料還沒印的是國民黨；不甩民進黨多次示警草案有問題的是國民黨；院會現場一片混亂，強行輾壓通過的也是國民黨；三讀通過後高聲歡呼漠視人民權益的是國民黨；行政院發現公式錯誤提出覆議，否決的依然是國民黨。現在卻怪行政院沒說、財政部亂算、民進黨政府不會做事。

林月琴反問國民黨：「你們表決前都不知道法案內容是什麼，要財政部用什麼算？」他強調，冤有頭、債有主，請國民黨去找立法院國民黨團總召傅崐萁和「傅隨組織」討公道，不要欺負認真做事的行政院。

根據去年十二月廿日立法院院會公報紀錄，民進黨立委賴瑞隆曾表示，「我們在一個小時內拿到了國民黨四個版本、民眾黨四個版本，這麼短的時間內提出這麼多不同的版本，這樣怎麼處理？光程序就是重大瑕疵、重大問題，表示藍白並沒有認真的處理財劃法。」民進黨立委陳素月更直呼「荒謬！」

國民黨主席朱立倫昨坦言，財劃法公式設計，「分母的確有一點瑕疵」。圖為去年十二月廿日國民黨立委舉標語、喊口號慶祝財劃法修法三讀通過。（資料照）

