獨家專訪》駁疑美論 賴清德：川普援台未減

賴清德總統接受自由時報專訪表示，美國總統川普上任後與台灣的合作、提供台灣的協助並未停止或減少。（記者方賓照攝）

2025/09/08 05:30

記者鄒景雯、陳昀、黃維助／專訪

問：中國持續散播「疑美論」，台灣在野陣營也有所呼應，台美關係的現況及未來如何發展？

賴清德：美國要肩負起世界安全跟和平的工作，他們也有本身要面對的問題。關稅談判，我們當然要本於國家利益、產業利益，也保護糧食安全跟國人健康來進行，但是在外交、在國防，在各個面向，其實川普上來之後跟台灣的合作，或是提供給台灣的協助，並沒有停止、減少，反而持續在增強，這部分國人清楚了解之後要有信心。

請繼續往下閱讀...

台海若戰爭 衝擊全球經濟

除了從美國對台灣的態度來觀察，我們也必須對台灣自己要有信心。第一，台灣是亞洲的民主燈塔，我們的優勢是幾十年來所打造的民主成就；第二，我們站在第一島鏈的關鍵位置，美、日或歐盟等國家的元首及領袖不約而同談到，台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素。如果台灣不保，後續骨牌效應非常嚴重，台灣海峽跟周邊海域每年運送的經濟價值是超過兩兆五千億美元，國際社會也有評估，如果台海發展戰爭，對全球的經濟是一大衝擊，更不用說是國安。

第三，我們是全球民主產業供應鏈的重心，不只半導體，資通訊產業、電子零組件產業，很多中小企業也都是隱形冠軍，我們不能不了解台灣的重要性，我們不是依賴者，是可以對國際社會做出貢獻的，國人清楚了解台灣在國際社會的地位，應該就會對國際關係比較有自信、看得比較清楚，不會因為中國的擴張，國際社會就放棄台灣，不會有這個事情。

跟民主陣營一起 共同嚇阻中國

問：國際局勢在川普總統第二個任期後有很大變化，中國也積極挑戰美國主導的國際秩序，台灣怎麼推進跟友盟的合作？

賴：中國是有計劃在推動改變國際秩序，成立亞洲基礎設施投資銀行要跟亞洲開發銀行競逐，推動一帶一路、人民幣作為國際兌換貨幣，在東海、南海擴軍，與俄國到日本海、韓國周邊軍演，甚至航空母艦已經跨越第一島鏈、第二島鏈到第三島鏈，無非是要在國際社會取代美國領導以規則為基礎的國際秩序，也就是說，今天台灣即便給了中國，中國不會因此而停止它的擴張，只不過是如虎添翼，更有向外擴張的力量。

這次美國的國家安全戰略，第一點就是強化美國的國土安全，川普也宣布要成立Golden Dome（金穹，太空飛彈防禦系統開發方案）；第二是嚇阻中國的擴張；第三是各友盟國家要分擔經費；第四是美國必須再工業化，其中有個前言，為什麼要嚇阻中國擴張，因為如果中國併吞台灣，在印太會發生骨牌效應，會危及美國的安全，所以我們要很清楚，中國即使併吞了台灣，不會因此而停止，這是國際社會知道的。

即使中國持續武力增強，集結俄羅斯、北韓等國家，但是其他民主陣營也看到這個現象，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾率團來台訪問時重申，美國比照「台灣關係法」跟「台美六項保證」持續支持台灣，他也不認為台灣固守民主應該被視為對中國的挑戰，願意跟台灣持續進行國防合作。

印太穩定牽涉世界和平，台灣有我們的角色跟責任，國際社會也有他們的角色跟他們的責任，彼此互相合作，台灣要跟民主陣營肩並肩站在一起。

中國的擴張 已經是國際問題

其實如果要講，可以追溯到蔣經國講過「堅守民主陣容」，這是台灣幾十年來一直都是如此，即便中國的武力的確在增強，結交的盟友也越來越多，中國的問題不是單獨台灣的問題，中國的擴張已經是國際的問題，世界和平的問題，希望國人能夠支持政府，而且能夠穩定，德不孤必有鄰，我們跟民主陣營站在一起，用威嚇來達到和平。

問：元首外交是台灣爭取國際能見度、拓展外交國際空間很重要的一環，您今年是否有出訪計畫？包括過境美國等安排？

賴：今年，台灣的問題實在是特別多，關稅問題，另外南台灣非常意外，除了兩個颱風還有三場大暴雨，很多事情都必須解決，所以目前還沒有出國的計畫，當然元首外交是非常重要的，我們一定會適時來進行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法