反制中國法律戰 學者：舊金山和約才具國際法效力

賴怡忠：說服各國 中國動武就承認台灣

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣智庫諮詢委員賴怡忠昨建議，面對中國對台威脅加劇，台灣應考慮設計「戰時嚇阻」，即一旦戰爭發生，就必須讓國際社會知道，台灣為了生存必須宣布獨立，並同時說服各國達成默契，倘若中國動武就立刻承認台灣，令中國擔憂比經濟制裁更嚴重的政治後果而不敢妄為。

台灣國家聯盟昨舉辦「從舊金山和約看台灣自決之路」論壇，邀請總統府資政姚嘉文、台大法律學院教授姜皇池、成功大學法律系教授陳怡凱、政大台史所教授薛化元及賴怡忠發表演講。

姜皇池：條約論述 降低台灣國際法風險

姚嘉文說，「舊金山和約」才是決定台灣主權的關鍵，日本放棄台、澎一切權利卻未交給任何國家，顯示台灣不屬於中國。他批評馬政府時期將「開羅宣言」當作條約解讀，完全是「內行人講外行話」，並強調所謂「台灣光復」只是接收，不是主權移轉，台灣雖是不正常國家，但根據國際法仍無疑是國家，須推動正名、制憲和入聯等工作使國家正常化。

姜皇池分析，「開羅宣言」即使被視為有效，也僅是「應予歸還」的意圖聲明，仍需透過戰後和平條約來實現，而真正具法律效力的是「舊金山和約」及其衍生的「台北和約」，歷史實踐一再證明領土變更須透過條約確認，單方宣告並不構成主權移轉，將論述重心放回條約體系，才能降低台灣在國際法上的風險。

賴怡忠則具體建議，一旦戰爭發生，就必須讓國際社會知道「台灣為了生存必須宣布獨立」，以阻止中國藉「內戰」為由禁止他國介入，同時設計「戰時嚇阻」，考慮說服各國，一旦中國對台動武，就應立即承認台灣，形成比經濟制裁更大的政治後果。

他也認為，台灣的討論不應只停留在「如何成為國家」，而是「如何在現實中生存與發展」。除善用美方針對聯大二七五號決議文的論述加入國際組織、爭取更多國家背書外，也應務實闢國際組織新場域，例如在AI、加密貨幣等新興議題先行建立合作平台，唯有靈活運用國際法工具與外交戰略，才能在中國打壓日益強化的局勢下，維持自身空間與國際地位。

