    首頁　>　政治

    曾控圖利廠商》郝龍斌聲援柯文哲 簡舒培：全為政治利益

    國民黨前台北市長郝龍斌今年一月才說民眾黨前主席柯文哲在京華城案中，絕對有圖利廠商，昨卻在臉書又發文聲援柯文哲，被認是為參選黨主席鋪路。（資料照）

    國民黨前台北市長郝龍斌今年一月才說民眾黨前主席柯文哲在京華城案中，絕對有圖利廠商，昨卻在臉書又發文聲援柯文哲，被認是為參選黨主席鋪路。（資料照）

    2025/09/05 05:30

    外界解讀郝為選黨主席鋪路 苗博雅批為藍白合放棄黑白分明

    〔記者何玉華／台北報導〕國民黨前台北市長郝龍斌今年一月才說民眾黨前主席柯文哲在京華城案中，絕對有圖利廠商，昨卻在臉書又發文聲援柯文哲，被認是為參選黨主席鋪路；對此，民進黨台北市議員簡舒培受訪表示，郝龍斌昨是今非，還為了政治利益委曲求全，竟像哈巴狗去舔民眾黨。社民黨台北市議員苗博雅說，若為了藍白合放棄黑白分明，可惜了郝八年市長任內的堅持。郝龍斌子弟兵、台北市議員游淑慧則說，犯罪偵查已結束並起訴，沒有再犯之虞，應該讓被告交保，在法庭上進行平等的攻防。

    簡舒培指出，柯在二○一六年曾罵郝對美河市案「什麼都搞不清楚，可以去死一死」；在台智光案中，罵郝簽了不平等母約，被郝反嗆簽了亂七八糟的子約。郝現在卻疑似為了黨主席選舉而委屈求全，發出跟過去完全不一樣的言論，可見為了政治利益完全無視是非、司法對錯，非常荒唐。

    簡：郝竟像哈巴狗舔民眾黨

    簡舒培強調，國民黨選黨主席跟民眾黨有什麼關係？身為最大在野黨的國民黨難道沒有柯文哲就不能選了嗎？檢方說得很清楚，柯文哲被羈押的原因是因為柯的影響力會影響重要證人的證詞，當全部訊問完，羈押要件就解除了。

    簡舒培並說，國民黨堂堂大黨，現在為了佔十八％的民眾黨，竟然像哈巴狗一樣去舔民眾黨。

    苗博雅表示，郝在台北市長任內力抗威京財團透過政商影響力施壓，堅持守住容積公共財，非常值得肯定。而今若為了選舉，避談京華城容積弊端，這是為了藍白合而放棄黑白分明，真的可惜了他八年市長任內的堅持。

    游淑慧：應該讓被告交保了

    游淑慧則說，檢調擁有犯罪偵查權，但是未定罪的被告也有人權與平等的法庭防禦權。北檢犯罪偵查早已結束也起訴了，也沒有再犯之虞，應該讓被告交保，在法庭上進行平等的攻防。

