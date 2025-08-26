為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    在野頻喊公布細節 鄭：過度揭露恐成談判變數

    行政院長桌榮泰（左）、行政院副院長鄭麗君（右）昨赴立院備詢。（記者王藝菘攝）

    行政院長桌榮泰（左）、行政院副院長鄭麗君（右）昨赴立院備詢。（記者王藝菘攝）

    2025/08/26 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕台美關稅談判持續進行中，民進黨立委羅美玲昨質詢關切，台美完成條約內容協商後，政院是否憂心立院推翻原訂的協議內容。行政院副院長鄭麗君答詢說，一切依「條約締結法」進行，並強調，此次與過去經貿談判不同，屆時再請國會整體考量，政院會善盡職責向國會報告。

    羅美玲質詢時指出，基於國際談判原則，會簽訂保密協議，但在野立委不顧國際談判規範，甚至誤導民眾這是黑箱談判作業，要求公開談判內容等，如果片面公開談判細節，會造成哪些影響。

    鄭麗君答覆說，在歷次的實體談判後，政府都有發布新聞稿，各部會也有到立法院各委員會備詢，現在因為有時間差，台灣還沒達成協議，產業與社會需要更清楚了解，政府願意善盡說明責任。

    她表示，希望國人給予一些時間，讓政府加速談判，一旦達成協議，一定會公布所有談判內容跟細節，而在過程中有一些過度揭露，是否可能最終影響雙方談判條件磋商、是否成為未來談判的變數，請立法院跟社會能夠理解。

    羅美玲質詢也關切，未來關稅協議的文本送到立法院審議，若在野陣營為反對而反對，行政單位是否擔心立法院到時推翻原訂的協議內容，難道台灣還要跟美國重新談判嗎？有可能嗎？美國會理會台灣嗎？

    鄭麗君說，立法、行政兩院依「條約締結法」規範進行。她強調，這次談判與傳統的經貿談判不一樣，傳統經貿談判可能歷時多年，但是這一次是在幾個月內，美國跟所有國家一起進行談判；屆時再請國會予以整體的考量，行政院會善盡職責向國會報告以及提供衝擊影響評估，並把所有資訊送交國會審議。

