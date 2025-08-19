盧秀燕對朱「秀秀」引關注 李乾龍：不清楚是秀真的還是假的

前國民黨秘書長李乾龍昨表示，盧秀燕對朱是「秀真的」還是「秀假的」，應該要問他們兩位當事人才清楚。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕外傳台中市長盧秀燕不會參選國民黨主席，先前表態「交棒」的現任主席朱立倫是否連任引發關注。對此，藍營高層昨表示，目前的團隊在週末之後，還是高度維持順利交棒的基調，意志相當堅定。

盧秀燕前天在台中和朱立倫為反罷免同台，盧拉起朱的手表示要對他「秀秀」，並細數朱任內多項戰功，強調要給朱拍拍手，還說因大家都稱她「媽媽」，所以「媽媽給你按個讚」，引發外界想像空間，關注朱立倫可能續任黨魁。

被認為是挺盧派的前國民黨秘書長李乾龍昨表示，是「秀真的」還是「秀假的」，應該要問他們兩位當事人才清楚。至於是否繼續勸進盧秀燕參選，李乾龍僅說，他人在國外，週三才會返國。

藍營高層表示，很感謝盧秀燕對於朱立倫從九合一地方選舉大勝、去年重返國會第一大黨到七二六大罷免完封，給予肯定及公道的評價，然而社會大眾及黨內支持者還是認為，新任黨主席能一路整合二○二六、二○二八黨的方向，還是期待盧秀燕能接任黨主席職務，目前的團隊在週末之後，還是高度維持順利交棒的基調，這個意志相當的堅定。

馬英九基金會執行長蕭旭岑昨點名還未表態的新北市長侯友宜，「可以觀察一下」。蕭認為，新任黨主席要符合三個條件，二○二八總統及立委選舉是最高目標、政策及論述必須回到國民黨的黨章和黨綱，要有能力協調民眾黨「藍白合」。

蕭旭岑說，最近黨內不但有反朱聯盟，有些人在講「anyone but 朱立倫」，朱有連署問題等可以批評的地方，但的功勞、苦勞都要肯定，朱帶領國民黨在民進黨打壓之下艱辛的走下去，必須要還給朱立倫公道。八二三之後國民黨要步入新的階段，不管是反誰都要畫上句點，要努力去思考誰能帶領國民黨走向二○二六及二○二八。

