軍公教禁在中國設籍、領身分證 陸委會：明年起不配合查核將不任用

2025/08/19 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府「專案清查」軍公教人員有無申領中國身分證件，有少數人不願配合「具結」。陸委會昨日宣布，明年一月正式施行「常態化、制度化」查核，屆時軍公教核心人員有初任、調任者，必須配合查核作業，將依任用法令、契約，不配合查核者，依法不辦理銓審作業、不得簽訂聘用契約、續聘或改聘作業。

落實查核「常態化、制度化」

陸委會表示，依現行兩岸條例第九條之一規定，國人若取得中國人民身分，將喪失台灣人民身分，更無從擔任志願軍職及公教人員。為落實依法行政，政府推動「常態化、制度化」查核，明確各機關、學校核心人員，不得在中國設籍、申領持用中國相關身分證件，預防違法任職或有人員存在不符法律任用規定的情況。

陸委會指出，鑒於公務體系龐大、用人態樣繁多，且任用人員法令依據不同，「常態化、制度化」查核將採循序漸進、逐步推動的方式辦理；初期仍以軍公教核心人員為查核對象，不會及於全體人員。

陸委會說明，國營事業、公股民營及公設財團法人，暫以該職務為需報院、主管部會或地方政府核派之官派人員，且屬代表政府出任該職務的代表人及經理人，才須納入查核；教育人員則以各級公立學校依「教育人員任用條例」等法令進用之廿一類專任人員為限。

盼相關人員配合 共護國家安全

陸委會強調，中共近年為了推行統戰，不惜破壞兩岸長久以來各自堅持的「兩岸單一身分制度」，允許我國人赴中領用中國相關身分證件時，保留台灣身分證，不僅混淆我國人對國家的認同，破壞我方法律規定，更對我國家安全造成巨大危害。

陸委會提及，政府期盼受查核的相關軍公教人員積極配合政府相關作業，為維護國家安全貢獻一分心力，並提升人民對公務體系的信賴。

