決戰八二三》台中3罷區造勢 黃金週末大車拚

中二罷團昨在沙鹿辦「拒絕貪污 我同意」晚會，籲民眾讓顏寬恒離開立法院。（記者廖耀東攝）

2025/08/17 05:30

〔記者張軒哲、黃旭磊、歐素美、蔡淑媛／台中報導〕台中市有中二區顏寬恒、中三區楊瓊瓔及中八區江啟臣等三名國民黨立委，八二三面臨罷免投票。投票前黃金周末，罷團「中二解顏」昨晚在沙鹿鹿寮福德宮舉行「拒絕貪污、我同意！」造勢晚會，呼籲台中民眾「拒絕貪污、同意罷免」，讓顏寬恒離開立法院，全心面對官司。

「中二解顏」昨天下午先舉辦遊行，超過五百名公民沿著大肚區山路遊行。晚間則於沙鹿舉辦晚會，邀請鷹爸徐柏岳、民進黨代理秘書長何博文、立委林楚茵、何欣純、新北市議員卓冠廷、前立委陳柏惟等人助講。

綠：希望顏寬恒全心面對官司

卓冠廷說，顏寬恒涉嫌詐領助理費案、沙鹿豪宅假買賣，台中地院宣判貪污及偽造文書合併判處八年四月徒刑，上訴二審將在九月宣判，希望顏遭到罷免後，「全心面對自己的司法案件」。

壓軸上台的陳柏惟則批顏寬恒從他父親顏清標開始，長年在地方綁樁腳跟派系組織，擁豪宅跟私人會館，他沒有洗白，反而貪汙遭判刑，人民的力量是手中的選票，希望民眾用選票，讓他好好反省檢討。

此外，民進黨立委何欣純、吳思瑤、陳培瑜、林楚茵與多名台中市議員，昨天上午也兵分多路，與罷免團體並肩作戰，在三罷免區五個人氣市場分進合擊，同時間進行徒步市場掃街，盼催出同意罷免票。

國民黨昨晚則在豐原，為立院副院長江啟臣舉行「豐原山城團結大會」，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜及桃園縣長張善政，「禿子」、「燕子」、「漢子」、「善子（扇子）」合體相挺「大鼻子」江啟臣，號稱「五子登科」。顏寬恒與楊瓊瓔也到場尋求支持，呼籲民眾站出來，台中好立委一個都不能被罷免。

民眾黨主席黃國昌也來站台，痛批民進黨七二六大罷免失敗後仍執迷不悟，八二三要再贏一次，讓賴清德總統學會對人民謙卑。

江啟臣籲讓台灣民主向前行

江啟臣則表示，八二三決定台灣民主「向前行」或「倒退嚕」，呼籲大家要做出最智慧的決定，就是不同意罷免，公投投同意，一起為台灣未來的國家安全及國家發展站出來。

顏寬恒表示，七二六大罷免，有被罷的市長及六位立委得票數高過之前選舉的得票數，表示大家覺醒了，要讓政府知道不可以這麼鴨霸，大家八二三要出來投票、催票及拉票；楊瓊瓔則強調，還稅於民普發一萬元，八二三一起投下「不同意罷免」。

楊瓊瓔昨天一早也到大雅市場掃街，高舉「反惡罷、挺瓊瓔」旗幟，呼籲支持者站出來，投下「不同意票」，守住為地方爭取建設的好立委。

八二三罷免投票倒數，國民黨立委江啟臣昨舉辦團結大會。（記者歐素美攝）

