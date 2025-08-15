總統府憲兵當共諜 高院痛斥叛國、危害國家安全

有總統府「天下第一營」稱號的3名憲兵、電指部士兵涉集體當共諜，高院今以違背職務收賄、違反國安法判刑5年10月至7年不等徒刑。 （記者楊國文攝）

2025/08/15

〔記者楊國文／台北報導〕負責總統府衛戍任務的憲兵二一一營時任士官賴重宇、黎育爾、林裕凱等三人、國防部電指部上兵陳文豪，被控以手機翻拍任職單位的軍機賣給中方，共獲取不法報酬約一八四萬元，高等法院罕見重話斥責賴等四人所為背叛國家，危害國家安全，雖有法定減刑事由，仍依國家安全法等罪重判五年十月至七年不等徒刑。

檢方將賴男四人約談到案，查出賴收賄四十六萬、黎六十六萬元、陳四十五萬元及林廿六萬元，四人均坦承犯行，稱因缺錢花用才翻拍軍中機敏文件傳給中方牟利，此舉也使國家安全亮起紅燈。

高院考量賴四人坦承犯行，並繳交全部犯罪所得，均依貪污治罪條例第八條、國安法第七條等規定減刑。但高院也在判決書嚴厲斥責賴四人收賄洩密犯行，「所為背叛國家」。

缺錢花用就收賄洩軍機 敗壞軍人武德

高院合議庭指出，近年來，中共不斷對台施壓，逐步塑造戰略環境，為未來可能行動建立正當性，賴四人應知悉效忠國家重要性，且二一一營、電指部分別職司戍衛總統府內勤務及情報機關，都是極具機敏的重要單位，卻被中方收買洩漏總統府內或電指部應秘密的軍事資料，敗壞官箴及軍人武德，危害軍譽及民心士氣，助長中共「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰）的作為，且「學長拉攏學弟」共同犯案，直接販賣軍事第一線情報，所為已背叛國家，危害國家安全。

高院舉判刑七年最重的賴男為例指出，雖然賴依法獲減刑，但審酌他共觸犯四次犯行，包括三個違背職務收賄罪及一個國安法「為大陸地區刺探或收集公務上應秘密之文書罪」，仍予重判。

