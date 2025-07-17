罷團估至少下架10藍委 選前之夜重回青島東路

罷免傅崐萁領銜人李美玲說，傅崐萁在公辦電視罷免說明會答非所問，她一上台傅崐萁就中途離席，非常不尊重人。（記者花孟璟攝）

2025/07/17 05:30

〔記者李文馨、林哲遠／台北報導〕首波大罷免投票決戰倒數最後九天，據悉，罷團選在藍營前一天、廿四日先在凱道造勢，選前之夜及開票日將重回立法院外、青鳥行動現場，全台造勢活動屆時將如同青鳥行動般遍地開花。罷團人士受訪評估，此次罷免得分點達十席以上，並透露，基隆市林沛祥、台北市賴士葆有望成為首波罷免案的「驚喜包」。

基隆林沛祥、北市賴士葆

有望成為首波罷免驚喜包

罷團人士評估，首波罷免投票至少十席藍委可望被下架，包含花蓮選出、被視為罷免頭號目標的國民黨團總召傅崐萁；北市具高聲量、高仇恨值的徐巧芯、王鴻薇、李彥秀；近日捲入勞資爭議的新北葉元之；另從地方選情觀察，桃園涂權吉、竹市鄭正鈐、台中羅廷瑋、雲林丁學忠、台東黃建賓也進入罷免得分圈。

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他認為，部分藍委只要爭議事件持續延燒，包含新北廖先翔、張智倫、洪孟楷；台中廖偉翔、桃園牛煦庭等人皆有機會被「抓下水」；此外，過去從未被列入的基隆林沛祥、北市賴士葆可能成為意料之外「驚喜包」。

罷團人士表示，罷免案「易攻難守」，從國民黨發動罷免民進黨南投縣議員陳玉鈴案看出，若連「攻」的局勢都未能掌握，「守」的情勢更不用說。

除罷免前夕衝刺，民團昨另宣布十九日在立法院外舉辦「護國大遶境 護國保台晚會」。聯盟指出，護國大遶境七月四日從花蓮出發，行經台中、苗栗、新竹、桃園、雙北各縣市，預計本週六抵達終點青島東路、濟南路舉辦大型晚會。

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