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    大罷免救國 退將轟親共立委是中共走狗

    正台派、正藍軍昨聯合記者會，呼籲全民投下同意票，以罷免阻止中共滲透，捍衛國家主權。（記者田裕華攝）

    正台派、正藍軍昨聯合記者會，呼籲全民投下同意票，以罷免阻止中共滲透，捍衛國家主權。（記者田裕華攝）

    2025/07/15 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免第一波投票進入倒數，正台派與正藍軍昨日齊聚立法院，強調「罷免不是藍綠惡鬥，而是對抗紅色代理人」。前國防部計畫處長丘衛邦將軍強調，立法院那些親共、舔共、投共立委，是「中共走狗」，也是癱瘓政府的內賊；大罷免必須大成功，才能拯救國家於危亡。

    正台派與正藍軍站出來

    台灣北社召開「正台派X正藍軍堅定集結：反共罷免行動進入決戰倒數」記者會，邀請台灣基督長老教會、彭明敏基金會、反共復國黨、退役將領、台灣教師聯盟、台灣教授協會等民間社團出席，呼籲全民投下同意一票，以罷免阻止中共滲透，捍衛國家主權。

    台灣北社社長羅浚晅說，這次的大罷免不是藍綠惡鬥，而是台灣公民對抗中國代理人，正台派、正藍軍與公民團體集結在一起，希望七月廿六日大家踴躍出來投票，罷免不適任的國民黨立委。

    丘衛邦則說，中華民國正處於危機存亡之秋，只有大罷免、大成功，才能反轉立法院由藍白政黨通過的既可怕、使中共可以「不費一兵一卒就能消滅中華民國於無形」的立法方案。

    前國防大學政戰學院院長余宗基表示，這次很多人願意站出來，大家感覺到國家被「紅色力量」滲透到岌岌可危。台灣大部分的人希望維持現狀，所以須認清時局，究竟我們要選擇民主自由或共產極權的制度？

    余宗基說，日本近期提出「單一戰區」構想，第一島鏈的國家都在大量投資軍事、積極備戰，備戰就是共同防禦中國以武力對台灣的侵犯。這次大罷免就是一種選擇，要選擇與世界站一起共同嚇阻中國武力侵犯，或選擇中國這個邪惡核心來和世界為敵。

    退役空軍飛官、「台灣鷹爸」徐柏岳呼籲，他很多軍校同學是現役將領，自己曾詢問「為什麼你們都不出來反共」，對方回答不只要反共，而是要「滅共」，漢光演習就是要「滅共」，希望正藍軍一起出來同意罷免，跟著國軍一起來「滅共」，七月廿六就是台灣民主的光復日。

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