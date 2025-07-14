撥補台電更有幫助 工商界：普發現金像在轉移大罷免焦點

立法院會11日三讀通過因應美國對等關稅的特別條例，要普發現金一萬元，國民黨立委羅明才當場在議場「點鈔」。（資料照）

2025/07/14 05:30

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院十一日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，刪除台電一千億元補助，增加普發現金二三五○億元，民意質疑政策用意何在，資深藝人譚艾珍更表達堅決反對。工商大老直言，在野黨在大罷免之際提出普發現金一萬元，難免令人聯想是要轉移輿論焦點的政治操作。

不願具名的工商界高層表示，提案通常是行政部門執掌，在此事上立法院顯得略為越俎代庖。他質疑，普發現金的預期成效是什麼？不同於疫情期間內需產業需要振興，在這波關稅挑戰中，是出口產業受到關稅、匯率的衝擊，才是更需要政策支持的對象，究竟有何必要刺激內需消費？況且，普發現金也不比消費券更能達到刺激內需循環的目標。

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出口受關稅匯率衝擊

為何要刺激內需消費

工商界高層指出，對出口產業而言，除面臨關稅未定、新台幣升值等壓力，假設十月電價又漲，也可能影響產業競爭力，比起普發現金，撥補台電才是更有效的幫助。工總高層無奈表示，「也沒辦法」。

工商界人士表示，立法院在野黨團在大罷免的節骨眼上提出普發現金一萬元，不免令人聯想是模糊大罷免焦點的操作；而且，立法院在審查普發現金提案時，國民黨立委還在議場「點鈔」展示，搞得議場像是賭場一般，不知道到底是在搞什麼？

另，據臉書專頁「聲量看政治」，google上民眾搜尋「罷免」的熱度仍高，普發現金的熱度並無蓋過罷免，泛藍網路節目也不熱衷討論普發現金。

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