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    綠委：藍白大撒2350億 可造七艘海鯤號

    2350億可以做什麼？

    2350億可以做什麼？

    2025/07/14 05:30

    〔記者林哲遠、林欣漢、何玉華、董冠怡、蔡愷恆、賴筱桐、羅國嘉、陳奕劭／綜合報導〕面對大罷免投票倒數，立院國民黨團在十一日立法院會表決通過黨團版的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將政院原編列的四一○○億元，擴大上限為五四五○億元，並匡列二三五○億元，用於普發現金一萬元，引發爭議。民進黨團幹事長吳思瑤昨列舉，該筆金額可用於育兒津貼七年等多項社福補助，國民黨卻要用全民納稅錢買選民的票，更違反「預算法」精神。

    綠批用全民納稅錢買選民的票

    吳思瑤指出，在社福、青年補助上，這筆二三五○億元可以選擇支應十一年高職與大學的學費補助，或租金補貼八年，或育兒津貼七年，或提供廿五年的T-PASS交通月票，或跨大撥補癌症新藥四十六倍，或青年海外圓夢計畫二三○年，也可以興建四至六萬戶社會住宅等。

    在交通與國防建設上，這筆錢可以建造七艘海鯤號潛艦，或兩條基隆捷運，或四條捷運汐東線，或一條北捷南北環二期和東環，或一條高鐵南延屏東等多個建設選擇。

    吳思瑤直言，過去國民黨拿自己的錢賄選，現在升級到用全民的納稅錢來買選民的票。她也批評，國民黨不敢講財源，因為怕被發現實質上是舉債發現金，他們宣稱歲計賸餘累計有八○○○多億元，但這些錢多年來已用在疫後重建、購置戰鬥機及行政院編列四一○○億元，扣除這些支用項目、還債等只剩下三三五億元。

    她批評，藍白不讓政府還債，又不讓政府用盈餘取代本來要舉債的建設，再回過頭來要政府舉債來發現金，完全違反「預算法」的原則。

    朱：綠若違反民意 大罷免一定大失敗

    國民黨、民眾黨聯手在立法院通過普發現金一萬元，昨傳出行政院評估以不編列預算方式解套，國民黨主席朱立倫回應，全世界用普發現金刺激經濟，民進黨若違反世界潮流和民意，大罷免一定大失敗；民眾黨主席黃國昌則批評民進黨「惡霸」，無視國會通過的法案。

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