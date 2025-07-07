府每週英文短片 吸引美歐日網友

總統府每週一推出「一週回顧英文短片」（Weekly Recap），透過總統府發言人社群平台發布賴總統一週焦點動態。（圖擷取自總統府發言人X平台）

2025/07/07 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴總統上任後，總統府每週一推出「一週回顧英文短片」（Weekly Recap），透過總統府發言人社群平台發布賴總統一週焦點動態。總統府發言人李問分享，這是以「數位外交」拓展與國際社會的互動，使外交工作不再侷限於政府官員，讓外國民眾有機會更了解台灣、進而支持台灣，一年多來已發佈五十多支影片，吸引美國、歐洲、日本、印度等地網友留言。

李問指出，去年六月開始，總統府開始拍攝一週回顧英文短片，這是總統府首次推出外語版系列網路影片，聚焦賴清德總統和國際友人的互動，並強調台灣在鞏固國際友誼、提升國防安全與推廣國際經貿的努力，強化台灣對外政策宣傳與品牌行銷，讓更多國際友人認識台灣、了解台灣的觀點，每週一穩定推出。

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李問舉例說，內容涵蓋像是賴總統參與國際會議、接見外賓，國慶、元旦、五二〇就職週年等重要談話等重要行程，也會分享如「台灣奧運英雄派對大遊行」、世界棒球十二強賽選手凱旋歸國等活動。

李問表示，民主時代，外交工作並不侷限於官方會議，民間的連結、認同、彼此聲援理念也非常重要，總統府推動「數位外交」，透過社群平台短影片拓展國際連結，並以一般民眾為溝通對象，讓全世界更了解台灣的政策理念。

李問分享，一年多來包含美國、歐洲、日本、印度、東南亞等各國網友都有留言回饋，紛紛對台灣表達支持，或表達很開心看到賴總統與自己國家的訪團互動，甚至針對影片中介紹的台灣政策，與自己國家的政策參考比較，許多居住台灣的外國朋友及駐台使館人員也說，這有助於更深入了解台灣。

李問提及，賴總統上任後也經常透過國際社群平台與國際領袖政要互動，賴總統日前在X平台用波蘭文、韓文向總統當選人表達祝賀，或以西班牙文歡迎瓜地馬拉總統來訪，這些多國語言推文，與英語併列，都被當地網友大讚親切、熱烈轉載。

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