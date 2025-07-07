推數位外交 擬再邀網紅訪台宣傳

為推動我國參與今年世界衛生大會，外交部製作漫畫圖卡，在各大社群平台刊出，反駁中國誤用聯合國大會第二七五八號決議，阻礙台灣參與聯合國醫衛體系，並呈現我國協助各國的具體醫療貢獻。（取自外交部臉書）

2025/07/07 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕隨著社群媒體愈趨興盛，數位平台也是政府部門與民眾溝通的重要管道。外交部指出，他們運用臉書、X、YouTube、Instagram、Threads等多元管道，擴大國際傳播面向，爭取國際輿論對我國的正確認知與支持，在今年世界衛生大會（WHA）前便製作反駁中國誤用聯合國大會第二七五八號決議的漫畫圖卡，於各管道社群媒體獲得近四百萬人次曝光數。

世衛大會前製作漫畫圖卡

駁中誤用二七五八號決議

外交部國際傳播司常年藉由舉辦潮台灣短片競賽，並於外交部「潮台灣」YouTube頻道製播各種影片，實踐台灣的數位外交，我國各駐外館處也於各社群平台積極發文互動。今年初，外交部更籌組網紅邀訪團，邀請巴拉圭、瓜地馬拉、捷克、以色列等國網紅來台。

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外交部表示，他們除運用臉書及X闡述政府立場，與民眾溝通以爭取支持，也對外即時傳達政府訊息並回應重大國際事件，並運用YouTube等多元管道，爭取國際輿論對我國的正確認知與支持；遇重要議題，則串聯駐外館處社群媒體之全球網絡，共同發聲。

外交部舉例，為推動我國參與今年世界衛生大會，外交部製作兩則漫畫圖卡在各大社群平台刊出，反駁中國誤用聯合國大會第二七五八號決議，阻礙台灣參與聯合國醫衛體系，並呈現我國協助各國的具體醫療貢獻，相關貼、推文總曝光數近四百萬人次。

外交部指出，外交部長林佳龍今年一月、五月分別出訪帛琉、史瓦帝尼及美國德州期間，外交部臉書、Instagram及Threads等社群媒體平台，也有發布多則短影音及貼文，向網友即時說明出訪成效。

此外，外交部也藉由「潮台灣」YouTube頻道透過製片、徵片及邀片方式，取得多部文宣短片，並由外交部與外館社群平台積極推廣；今年也辦理「#FindingTAIWAN」全球徵片競賽，廣邀國內外影像創作者，多元介紹台灣的美好，徵片競賽將進行至八月卅一日。

至於今年三月訪台的網紅邀訪團，外交部指出，訪團網紅總計發布兩百則社群媒體貼、推文，影片觀看次數逾三千五百萬次，引發中南美洲、歐洲及亞西等地網友對我國的關注，未來外交部將在有限經費衡量下，適時規劃合適網紅訪台，以持續推動數位外交。

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