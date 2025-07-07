中國逕啟用W121航路 我官員：極限施壓

中國片面啟用M503航路爭議事件簿

2025/07/07 05:30

綠委：中國藉「民航合法化」包裝 發動法律戰與灰色地帶壓力

〔記者黃靖媗、陳鈺馥／台北報導〕中國民航局昨片面宣布啟用M503航路W121銜接航線，逼近台海中線敏感空域。學者認為，中國目的是要進一步壓縮象徵台灣主權及管理權的台北飛航情報區；知情官員受訪分析，這是極限施壓一環。民進黨立委陳冠廷也說，中國此舉是藉由「民航合法化」的包裝，發動法律戰與灰色地帶壓力。

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國防安全研究院戰略與資源所所長蘇紫雲指出，M503航路距離台海中線僅六英里，一旦飛機在空中發生天氣或機械因素需要偏航時，台北飛航管制區只有三十秒能夠應對，對雙方的民航都構成危險，W121銜接線的啟用將壓縮我國防空空間，對國軍防空會有影響。

學者：壓縮我空間 影響國軍防空

蘇紫雲表示，中國外交部與國台辦早就不承認台海中線，如今啟用W121銜接線，是為了進一步壓縮台北的飛航情報區。

他指出，依據時任中國國務院總理李克強二○一五年發布的報告，中國方面其實還有五十六％空域未被利用，因此劃設M503航路就是在刻意影響、壓縮台灣空間，中國從二○一五年設立M503航路，到二○一八年將M503航路變更為雙向航路，一直到去年及今年分別啟動三條銜接線，已違反國際民航組織相關飛安規定，我國除了應要求中國負起責任，與台北飛航情報區進行事務性對話，也應訴求國際，此事更凸顯台灣加入國際民航組織的必要性及正當性。

民進黨立委沈伯洋認為，政府應儘速與中方協商，中國宣布啟用W121銜接線是一種灰色地帶襲擾，並為國內親中組織助攻，塑造「我們的政府都不溝通」形象，以灰色地帶襲擾搭配認知作戰，讓政府陷於不利，也讓親中組織有話可說。

陳冠廷也認為，中國片面啟用緊貼中線的 W121銜接線，不但把我方戰情中心的預警反應時間壓縮，也藉由「民航合法化」的包裝，發動法律戰與灰色地帶壓力，企圖進一步削弱台海中線與我國主權認知。

知情官員受訪分析，中共去年啟用的W122、W123航路，飛行班次其實不多，昨再片面宣布將啟用M503航路W121銜接線，這是極限施壓一環，相關單位會持續關注。官員也直言，中共軍機艦擾台的軍事威脅，遠比W121航路威脅更大，兩棲作戰的登陸艦、中國海警船等，都是不斷在給台灣壓力，政府會審慎應處。

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