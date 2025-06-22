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    首頁　>　政治

    國民黨團：15萬份違規連署 檢調查了嗎

    國民黨立法院黨團副書記長陳玉珍（中）、翁曉玲（左）及立委葛如鈞（右） 昨日舉行記者會，指出罷免二階連署的連署不合規定數量大，質疑罷團偽造文書，要求中選會立即告發。（中央社）

    國民黨立法院黨團副書記長陳玉珍（中）、翁曉玲（左）及立委葛如鈞（右） 昨日舉行記者會，指出罷免二階連署的連署不合規定數量大，質疑罷團偽造文書，要求中選會立即告發。（中央社）

    2025/06/22 05:30

    〔記者劉宛琳／台北報導〕中選會前天公布各罷免選區不合格數，國民黨團昨召開記者會表示，根據中選會統計，卅一位藍委的罷免連署數有高達十五萬份重複連署、偽造和死亡連署；中選會宣示只要有一件偽造就會告發，國民黨團要求依職權告發，國民黨團也會在近期告發，呼籲檢調以辦藍力道積極偵辦。

    籲檢調以辦藍力道積極偵辦

    國民黨團副書記長陳玉珍指出，從中選會前天公布通過罷藍委第二階段連署結果統計表中可以看到，每位連署被罷免的藍委當中，都出現提議人（一階）與連署人（二階）重複的不合格件數，均高達上千人左右。其中鄭正鈐第一階段送件數為七一三八人，出現重複連署數高達五九九九人，重複率高達百分之八十四。

    陳表示，提案人是不能夠變成連署人，否則就是偽造文書，請問各地區的檢調查了嗎？有比照對國民黨的方式大搜索、大約談、大羈押嗎？這根本就是「罷團作弊，中選會護航」。

    批「罷團作弊 中選會護航」

    國民黨立委葛如鈞也質疑，中選會在四月十五日曾公開表示，「偽造事件達一件以上，將依法告發。」但昨天公布通過第二階段連署時，卻刻意迴避「同步告發」部分。

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