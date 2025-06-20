以伊衝突升溫 賴總統：國安團隊全面強化安全監控

中東情勢持續緊張，總統賴清德昨在例行軍事會談要求國防部及國安團隊，現在起全面強化對當前區域安全動態的監控。（總統府提供）

2025/06/20 05:30

中國全區域軍事施壓 未因中東局勢有所減緩

〔記者陳昀、鍾麗華、黃靖媗／台北報導〕以色列、伊朗衝突升溫，總統賴清德昨在例行軍事會談後表示，中國在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓不曾因為中東局勢有所減緩，連日來的行動帶來可觀風險，請國防部及國安團隊現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，確保在任何突發狀況下都能迅速反應，維護區域和平穩定。

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國防部通令三軍提高警覺

國防部也已通令國軍各軍種，對於國家海、空、陸域的安全提高各方警覺，確保區域和平穩定及國家安全。

賴總統在例行軍事會談再度指示國安與國防團隊持續彙報最新情資，並就近期中東地區情勢因應做出會議裁示。賴表示，近期中東地區情勢的持續緊張，連帶更引發全球安全的連鎖挑戰，國安團隊自第一時間就持續彙報最新情資，並掌握相關情勢發展。

賴清德指出，從我國甚至是印太區域的角度，特別值得關注的是，中國在第一、第二島鏈全區域的軍事施壓，不但不曾因為中東局勢而有所減緩，連日來，山東、遼寧兩個航空母艦船團在一、二島鏈相關海面上的行動，更為印太地區帶來可觀的風險，引起國際社會高度關注。

賴總統表示，為確保印太安全穩定不受破壞，近日美軍印太司令部已提升警戒等級，密切注意相關情勢發展。同樣的，他也要請國防部及國安團隊，從現在起全面強化對當前區域安全動態的監控，提升情報蒐集與研判能力，同時和各友方保持緊密聯繫與協調，確保任何突發狀況都能迅速反應，維護區域和平與穩定。

面對中東局勢可能導致國際原物料和能源價格波動，以及全球供應鏈及航運出現變數，賴清德說，他已責成行政團隊密切關注對我國經濟的潛在影響，提前部署穩定物價、民生及產業運作的各項措施，持續確保金融穩定、物資及能源供應無虞。

卓指示穩定物價與民生資源

行政院長卓榮泰昨在院會中指示相關部會提高警覺，密切關注國際情勢發展。卓揆也請副院長鄭麗君督導的行政院穩定物價小組，密切關注油價、民生物價及股市的波動，必要時適時採取各項措施來穩定物價及民生資源。

卓揆表示，外交部已經針對中東緊張地區的僑胞、台商，做妥善安置與安排。外交部長林佳龍昨於立法院外交及國防委員會說，目前有二百多名國人仍在以色列，代表處附近及我國官邸都有因為轟炸而受損，外交部皆密切關注；旅遊警示方面，僅以色列北境與加薩走廊是第四級，其餘目前維持在第三級。

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