涉共諜案 林岳龍10萬交保

民進黨立委林楚茵公佈國民黨立委徐巧芯與涉入共諜案的林岳龍合照。（取自林楚茵臉書）

2025/06/12 05:30

朱︰國民黨不容許賣台共諜 涉案會處分

〔記者王定傳、陳昀、劉宛琳、施曉光／台北報導〕檢調偵辦國民黨台北市議員王欣儀助理兼國民黨台北市黨部發言人林岳龍等人涉共諜案，經追查，林等人經泛藍人士「引介」多次飛往中國，與中共情報人員接觸，懷疑他們過去擔任國會助理期間，疑似收集、刺探立院內部機敏文件及立委出生年月日、手機號碼等個資，台北地檢署前天發動搜索約談行動，昨訊後依違反國安法刺探或收集公務上應秘密文書及違反個人資料保護法等罪嫌，諭令林十萬元交保並限制出境出海。

王凱民、郭文彬訊後請回

至於同案被告，基隆市議員藍敏煌的助理王凱民、前總統府參議及民進黨社會運動部前主任郭文彬，訊後均請回；兩人離開地檢署時均不發一語。郭文彬則在臉書發表廿四字文，強調「交友不慎，深懷歉疚；無保請回，已是結論；絕非共諜，絕無洩密」。

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據了解，林岳龍、王凱民、郭文彬雖然分屬藍綠陣營，涉案疑都與一名泛藍人士有關，這名穿梭於兩岸的人士，多年前曾帶郭文彬前往中國交流並接受招待，並於二○二一年及去年間，先後帶著林岳龍、王凱民，前往中國與對岸情報人員接觸，且林岳龍等人往返中國後，就會有人民幣匯兌新台幣需求，檢調因而懷疑他們涉嫌刺探、收集立院內部文件及立委個資，以獲取報酬。

檢方昨指揮調查局國安站前往林岳龍住居所及台北市議會辦公室、王凱民住處及基隆市議會辦公室及郭文彬住居所等七處搜索，查扣手機、電腦等證物，經漏夜偵訊後，諭令林岳龍十萬元交保，並限制出境出海；至於郭文彬、王凱民兩人，則認為尚有事證待釐清先請回。

林岳龍二○二二年曾代表新黨參選台北市議員落選，二○二三年至去年間先後擔任過國民黨立委王鴻薇、林倩綺的國會助理，現為王欣儀助理同時是國民黨台北市黨部發言人；王凱民現為藍敏煌的助理，之前擔任過林倩綺的國會助理。

對於林岳龍以十萬元交保，王鴻薇質疑，涉及國安的共諜案怎麼可以十萬元就交保？這不就叫做縱放嗎？檢調應對外說清楚。

國民黨主席朱立倫表示，任何違反國安，出賣台灣的共諜，國民黨絕不容許，只要有任何黨員涉案，國民黨考紀會就會立即嚴格處分，絕不許這些份子留在國民黨內。

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