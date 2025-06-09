藍再添敗！ 罷綠委張宏陸 二階未送件

罷免張宏陸的罷團「走投無陸」昨宣布，因二階連署書未達安全門檻，決議不送件。（資料照）

2025/06/09 05:30

李坤城、林俊憲、王定宇、黃捷、許智傑、陳俊宇等6案尚在連署

〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨推動罷免民進黨立委的第二階段連署，送件數持續「摃龜」！繼日前罷免新北市立委蘇巧慧、吳琪銘的公民團體宣告不送件後，昨日罷免張宏陸的罷團「走投無陸」也宣布，因二階連署書未達安全門檻，決議不送件。張宏陸回應，感謝選民的支持與認同，將秉持初衷，繼續在國會打拚。

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張宏陸：秉持初衷 繼續在國會打拚

泛藍陣營罷免民進黨立委陳瑩、伍麗華及蔡其昌、何欣純的二階連署，因未於法定期限內送件而失敗；罷免蘇巧慧、吳琪銘的連署提前喊卡，加上前天吳思瑤、吳沛憶兩案失利，昨天張宏陸案未送件，國民黨「以罷制罷」已經九連敗。

目前全國罷團罷免藍委有卅一案仍在二階審查；罷免綠委仍未有任何一案進入二階，目前罷免李坤城、林俊憲、王定宇、黃捷、許智傑、陳俊宇等六案仍在收集二階連署書。至於罷免陳冠廷、王美惠兩案，在第一階段提議時均未成案。

罷免張宏陸案昨天是第二階段連署書送件截止日，法定最低門檻為兩萬二二○二件，但「走投無陸」表示，自團隊發起罷免行動以來，蒐集眾多選民的意見，主要針對政見缺口進行探討，希望訴求能夠得到正面回覆，遺憾的是，除了選民訴求未被重視，罷免過程更是受到諸多壓力，讓選民們相當難過。

「走投無陸」指出，這次罷免行動因未達安全門檻，經討論決議不送件，儘管如此，團隊依然感恩一路走來伸出援手的每一個人，包括志工們的努力及在地民眾的支持，也感謝國民黨中央及地方黨部、國民黨籍議員的關心與協助，雖然罷免行動未能繼續推動，依然希望罷免對象能夠重視在地選民的訴求及期待，讓板橋西區更進步。

張宏陸說，罷免是民主的一部分，但當時國民黨提案的動機並非因為他不適任，而是為了轉移公民團體罷免藍委的焦點，所幸板橋的選民明辨是非，沒有被國民黨愚弄，也感謝選民對他的支持與認同，會秉持初衷繼續為地方打拚。

另外，罷免新北市民進黨立委李坤城的團體「三月圍城」第二階段收件截止日到六月廿三日，法定最低門檻為兩萬六五七六件，領銜人宋建樑近日說明，目前收件順利，已突破一萬五千份，有信心在截止日前達標；李坤城對於這次罷免行動表示不回應。

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