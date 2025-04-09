立院週五上午處理 警察人事條例覆議案

民進黨團抗議立院兩公投提案表決違法，昨天搶占議場主席台，院會持續空轉一整天。 （記者陳逸寬攝）

2025/04/09 05:30

下午邀卓揆進行關稅案專案報告並備詢

〔記者劉宛琳、謝君臨、陳政宇、林哲遠、林欣漢／台北報導〕立法院朝野協商昨決定，週五院會上午處理「警察人員人事條例」覆議案，下午邀請行政院長針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢。對於民進黨團提案國民黨團兩公投表決無效之協商，民進黨團總召柯建銘表示撤案不處理，並同意十五日繼續進行政黨質詢。綠營杯葛院會動作也告結束。

綠撤公投表決協商 結束杯葛

立法院會三月廿五日將「反廢死」及「反戒嚴」公投案逕付二讀，民進黨團昨天再度搶占議場主席台，抗議違法會議、表決無效，院會持續空轉一整天。

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國民黨團總召傅崐萁批評，民進黨團已第五次癱瘓國會，難道已脫離賴總統掌握；民眾黨團總召黃國昌質疑，民進黨團要求卓揆專案報告，卻杯葛議事進行，是在玩什麼兩面手法。民進黨團幹事長吳思瑤說，在野黨違法表決在先，加上立法院長韓國瑜遲未協商解套，顯見藍白是院會僵局的始作俑者。

朝野黨團昨下午進行協商，柯建銘進行第一輪發言時就逾半小時。韓國瑜表示，卓榮泰私下有表達週四無法來立法院；若是週五的話，是否和警察人員人事條例併案，上午處理警察人員人事條例，下午請行政院長來報告。柯建銘表示，隨便啦，他沒有意見。

協商共識指出，各黨團同意十一日上午處理警察人員人事條例覆議案，處理完畢後，下午請行政院長針對美國關稅政策因應作為進行專案報告，國民黨團、民進黨團推派五位立委質詢，民眾黨團推派一位。不過，柯建銘突然表示他要「大請客」，民進黨團推派一人即可，剩下四個名額送給在野黨，國民黨團書記長王鴻薇則建議，那就由國民黨團推派七人，民眾黨團推派三人。

而在協商最後一案，由民進黨團提議，指控三月廿五日院會於正常開會時間之外表決通過國民黨團所提「反戒嚴」、「反廢死」公投提案，會議、表決應屬無效之協商時，柯則直接喊「我們撤案！不處理。」

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