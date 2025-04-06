航跡詭異》中共軍演第2天 「閩連漁61756」重回原海域

中國籍漁船「閩連漁61756」三月廿七日與我國海軍「中和艦」發生擦碰。記者追查AIS航跡資料發現，該拖網漁船事故前長達廿天不曾靠港，僅在鄰近我「台金二號」電纜附近海域南北向亂繞。圖為中國籍漁船示意圖。（資料照）

2025/04/06 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕中國籍漁船「閩連漁61756」三月廿七日與我國海軍「中和艦」發生擦碰，中國國台辦三日宣稱該漁船全程開啟AIS訊號及燈光，「責任完全在中和艦」。記者進一步追查AIS航跡資料發現，該拖網漁船事故前長達廿天不曾靠港，僅在鄰近我「台金二號」電纜附近海域南北向亂繞；且中方宣稱船體受損，但「閩」船事故當天返航福州後，又在中國解放軍四月二日宣布「海峽雷霆」軍演當天清晨約七時許「拂曉出擊」，回到原海域活躍至今。

事故前長達廿天不靠港

繞行台金二號電纜海域

「閩」船上月廿七日在台中外海與我國海軍中和級戰車登陸艦擦碰。國台辦近日宣稱，經「調查」閩船全程開啟AIS訊號及警示燈光，指控我方肇逃。據了解，因事發地非禁限制水域，海巡無法將該船查扣回台調查。

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不過，記者追查AIS航跡資料，該漁船在事發前，已二十天未曾靠港，從三月八日至廿七日事故前，在台中外海約五十浬處南北向重複繞行，直至廿七日凌晨事發後、當天返航福州高塘港。

此外，中方宣稱該船「船體受損」、要求賠償，但中國解放軍二日宣布對台展開「海峽雷霆-2025A」當天，「閩」船清晨即「拂曉出擊」，回到原海域持續南北向繞行。

中方亦聲稱「閩」船在所謂「傳統作業區域閩中漁場」活動，然而苗栗一帶至金門之間海域，有我國「台金二號」海底電纜經過，中國漁船在特定海域繞行多日，被質疑是中國「軍民融合」的灰帶襲擾，並非空穴來風。

二○二三年二月二日及八日，連接馬祖與台灣本島的台馬二號、三號電纜，分別遭中國漁船與不知名貨輪拖斷，導致馬祖網路通訊一度全斷。今年一月三日，中國權宜輪「順興卅九」涉嫌拖斷基隆港外國際海纜後，至今下落不明。二月廿五日，一艘疑似原為中國國企所有的「千面」權宜輪「宏泰五十八」涉嫌拖斷我台澎三號電纜，現由檢調偵辦中。

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