為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    航跡詭異》中共軍演第2天 「閩連漁61756」重回原海域

    中國籍漁船「閩連漁61756」三月廿七日與我國海軍「中和艦」發生擦碰。記者追查AIS航跡資料發現，該拖網漁船事故前長達廿天不曾靠港，僅在鄰近我「台金二號」電纜附近海域南北向亂繞。圖為中國籍漁船示意圖。（資料照）

    中國籍漁船「閩連漁61756」三月廿七日與我國海軍「中和艦」發生擦碰。記者追查AIS航跡資料發現，該拖網漁船事故前長達廿天不曾靠港，僅在鄰近我「台金二號」電纜附近海域南北向亂繞。圖為中國籍漁船示意圖。（資料照）

    2025/04/06 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕中國籍漁船「閩連漁61756」三月廿七日與我國海軍「中和艦」發生擦碰，中國國台辦三日宣稱該漁船全程開啟AIS訊號及燈光，「責任完全在中和艦」。記者進一步追查AIS航跡資料發現，該拖網漁船事故前長達廿天不曾靠港，僅在鄰近我「台金二號」電纜附近海域南北向亂繞；且中方宣稱船體受損，但「閩」船事故當天返航福州後，又在中國解放軍四月二日宣布「海峽雷霆」軍演當天清晨約七時許「拂曉出擊」，回到原海域活躍至今。

    事故前長達廿天不靠港

    繞行台金二號電纜海域

    「閩」船上月廿七日在台中外海與我國海軍中和級戰車登陸艦擦碰。國台辦近日宣稱，經「調查」閩船全程開啟AIS訊號及警示燈光，指控我方肇逃。據了解，因事發地非禁限制水域，海巡無法將該船查扣回台調查。

    不過，記者追查AIS航跡資料，該漁船在事發前，已二十天未曾靠港，從三月八日至廿七日事故前，在台中外海約五十浬處南北向重複繞行，直至廿七日凌晨事發後、當天返航福州高塘港。

    此外，中方宣稱該船「船體受損」、要求賠償，但中國解放軍二日宣布對台展開「海峽雷霆-2025A」當天，「閩」船清晨即「拂曉出擊」，回到原海域持續南北向繞行。

    中方亦聲稱「閩」船在所謂「傳統作業區域閩中漁場」活動，然而苗栗一帶至金門之間海域，有我國「台金二號」海底電纜經過，中國漁船在特定海域繞行多日，被質疑是中國「軍民融合」的灰帶襲擾，並非空穴來風。

    二○二三年二月二日及八日，連接馬祖與台灣本島的台馬二號、三號電纜，分別遭中國漁船與不知名貨輪拖斷，導致馬祖網路通訊一度全斷。今年一月三日，中國權宜輪「順興卅九」涉嫌拖斷基隆港外國際海纜後，至今下落不明。二月廿五日，一艘疑似原為中國國企所有的「千面」權宜輪「宏泰五十八」涉嫌拖斷我台澎三號電纜，現由檢調偵辦中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播