新北罷免6藍委 3人連署門檻過半

推動罷免新北立委廖先翔團體，在台北寵物展外尋求民眾連署支持。（罷團提供）

2025/04/05 05:30

法定「最低門檻」葉元之進度約75％、廖先翔61％、洪孟楷53％

〔記者董冠怡、黃子暘／新北報導〕新北十名藍綠委罷免案預估都會進入第二階連署，其中六名藍委罷免案三月開跑，根據五個罷團最近一期公布的統計數字，以法定「最低門檻」，罷免葉元之進度近七成五、廖先翔六成一、洪孟楷五成三，三人皆達過半門檻；若以各罷團設定的「目標門檻」，六人都未過半，清明連假持續多元收件。

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罷團訂定目標門檻 連假持續收件

從罷免連署「最低門檻」來看，葉元之需要二萬三三一三份連署書，已收一萬七四六五份、完成進度七十四．九％；廖先翔需要二萬六五一二份，已收一萬六二八○份、完成進度六十一．四％；洪孟楷需要三萬八七六四份，已收二萬七一四份、完成進度五十三．四％。詳細連署資訊可至罷團社群平台查詢。

為了預留容錯空間、準備第三階段投票，五個罷團各自另訂「目標門檻」，約比「最低門檻」高出六千份至一萬九千份。罷免葉元之民團的目標門檻四萬份，完成進度四十三．六％，是五個罷團中最接近過半者。

罷免廖先翔小蜜蜂專線 反應不錯

罷免羅明才民團分析，民眾擔心個資外洩、被查水表、「不差我一份」等因素，影響民眾連署意願，不過還是希望選民可以勇敢站出來響應，多多協助宣傳，還給人民正常運作的國會。此外，罷免廖先翔的「小蜜蜂專線」四月一日開張後，接到卅多通電話，反應不錯。

至於綠委蘇巧慧、張宏陸、李坤城、吳琪銘罷免案，經過補件後相繼成案，須以各案領銜人收到中央選舉委員會函文為準。

清明連假，民進黨新北市議員張維倩、民進黨發言人吳崢昨赴中和區南勢角捷運站附近直播，協助罷免藍委張智倫、林德福的公民團體宣傳。

雙和罷團 月底目標至少收6萬份

罷團志工Kevin表示，連假期間有望帶來一波收件量，雙和罷團目標在四月底前收集至少六萬份連署罷免書，下週一起將展開平日收件行動。

張維倩指出，避免連假返鄉民眾欲繳交連署書撲空，她的服務處成立「自助收件站」服務；她預計下週起發動地毯式行動，前往公園、市場比照拜票方式收集連署書。

吳崢說，外有中國軍演擾台，國民黨、民眾黨卻還濫刪總預算，這要政府如何提高台灣產業競爭力、擴大社福政策？民進黨日前舉行一系列「人民是頭家」政策宣講會，民眾反應踴躍，第二階段要拚密集陸戰，接下來將深入基層鄰里全力出擊，密切接觸基層拚收件。

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