日本前將領岩崎茂獲聘政院顧問 學者：「台灣有事」戰略具體化

行政院延攬前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂擔任政務顧問，學者分析，岩崎茂豐富的戰略經驗將有助強化台灣防衛韌性，可視為台日安全合作走向實質，「台灣有事」戰略的具體化。（美聯社檔案照）

2025/03/23 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕行政院延攬前日本自衛隊統合幕僚長（相當於參謀總長）、退役空將岩崎茂擔任政務顧問，已獲政院及日本政府證實。學者昨分析，岩崎茂豐富的戰略經驗將有助強化台灣防衛韌性，可視為台日安全合作走向實質，「台灣有事」戰略的具體化，也符合日本近期台海政策逐漸清晰的政治訊號。

有助強化台灣防衛韌性

台灣安保協會副秘書長何澄輝受訪表示，台日在地緣政治挑戰、安全戰略及利益上其實一向密切相關，過去礙於中國施壓及雙方無正式外交關係，在軍事安全議題的合作交流，僅止於檯面上倡議，或針對特別個案在檯面下進行。

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何指出，日本無論是在軍事傳統、國際區域合作的安全合作交流，以及先進外國經驗，都有值得台灣借鑑之處，岩崎茂曾任相當於參謀總長職務，對安全防衛議題有總體規劃的專業眼光，對台灣軍隊的國際交流、技術和防衛戰略，都將帶來正向發展。

何澄輝強調，這可以視為過去各界「台灣有事、日本有事」戰略倡議的具體、清晰化，也等於台日走向實質合作，凸顯戰略同盟之間的信賴關係，以二戰後日本政府對外事務的低調作風而言較為少見，透露出重要的政治意義和訊號。

象徵台北、東京互信

國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲則認為，岩崎茂出任政院顧問除象徵台北與東京間的互信外，其長期熟悉日本、美國相關安保及印太戰略的經驗，更有助強化台灣防衛韌性。

蘇說，更重要的是，可以促進台日半官方交流管道，尤其是應對第一島鏈共同安全的情報合作。這顯示日本從二月慕尼黑峰會、本月G7外長峰會聲明以來，其「台海政策已越來越清楚」。

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