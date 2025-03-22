中國海警船、漁船襲擾東沙海域 海巡署：強勢驅離 捍衛主權

中國海警船（左）闖入金門水域，海巡署金馬澎分署第十二巡防區迅速反應，巡防艇（右）即刻對應驅離。（金門海巡隊提供）

2025/03/22 05:30

〔記者邱俊福、吳正庭／綜合報導〕中國海警近期伴隨漁船，漁船甚至出現船團形式，越界襲擾我漁業資源豐沛的東沙海域，企圖非法大肆捕撈，破壞海洋生態，海巡艦艇取締時，海警船更航入我限制水域干擾我方執法，態度蠻橫；海巡署昨強調，將持續強勢驅離，並嚴正譴責，全力捍衛國家主權。

中國海警船又擾金門水域 海巡驅離

海巡署表示，東沙環礁為我國首座海洋國家公園，為明令禁止各式捕撈及垂釣行為、最高規格的海洋保護區，由於漁業資源豐沛與中國沿近海資源枯竭有別，近日屢遭中國不肖漁民越界捕撈，中方卻以海警船護航，罔顧海洋永續的普世價值。

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海巡署並說，中國海警干擾我國海域執法的襲擾行為，不僅升高兩岸緊張情勢，也單方面破壞區域和平穩定，海巡艦艇將會嚴密監控中國海警船動態。

海巡署指出，上月十五日，中國漁船以罕見船團的形式出現，第一時間即多達六艘母船，並施放高達廿九艘小舟，海巡艦艇取締驅離過程，中國海警船竟穿越我限制水域干擾執法，並於限制水域內連續繞行，形同為環保流氓保駕護航。

同月廿六日，海巡署發動東沙海域擴大威力掃蕩勤務，攔停登檢中國「粵饒漁23588」漁船，期間兩艘海警船航入我限制水域干擾我方執法，海巡艦艇立即阻擋海警船，並依法查扣五艘小舟。本月十一日再度扣留一艘小舟，期間海警船仍嘗試干擾我方執法均告失敗，並遭海巡艦艇驅離至限制水域外。

本月十二日後，東沙海域雖未再偵獲中國漁船，但有兩艘海警船仍續留東沙限制水域周邊襲擾，海巡艦船全程監控對應、廣播，先後驅離；十八日深夜，海警「3304」再度襲擾，數度進出我限制水域航行，目前正由海巡艦船全程監控驅離中。

在金門水域部分，中國四艘海警船繼前天闖入金門水域不到二十四小時，昨天再度突襲金門水域，經海巡署金馬澎分署第十二巡防區迅速驅離；這是去年二月中國快艇越界金門水域翻覆案後，中國海警船第六十三次襲擾金門水域。

我國海巡艦艇於東沙海域查緝中國非法越界漁船。（記者邱俊福翻攝）

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