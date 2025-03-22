日自衛隊前幕僚長岩崎茂 獲聘政院顧問

政院人士昨表示，確有聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂為無給職政務顧問，只要是有益於台灣發展的政務建議，政院都樂於傾聽與推動。（美聯社檔案照）

2025/03/22 05:30

政院：有益台灣政務建議 都會傾聽

〔記者鍾麗華／台北報導〕日媒報導，行政院聘請前日本自衛隊統合幕僚長岩崎茂為政務顧問，任期為一年。政院人士昨表示，確有聘岩崎茂為政務顧問，顧問任期以顧問個別收到聘書為主，按照慣例，政院不會公布無給職顧問名單，只要是有益於台灣發展的政務建議，政院都樂於傾聽與推動。據了解，聘岩崎茂擔任政務顧問，是民進黨立委王定宇居中牽線。

根據「朝日新聞」報導，曾擔任自衛隊幹部統合幕僚長的岩崎茂，已被任命為台灣行政院政務顧問。行政院的政務顧問屬於兼職且無給職。日本人當中，經營過餐飲業、目前定居台南，已經獲得台灣永久居留證的前日本東京都區會議員野崎孝男是擔任這個職位的首位外國人。

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「朝日新聞」表示，岩崎茂的任命被認為是台灣希望在安全保障領域加強與日本合作關係的表現，但這一任命可能會引發中國不滿。日本內閣官房長官林芳正昨在記者會談到岩崎茂擔任台灣政務顧問時指出，岩崎茂已從公職退休，日本政府沒有立場評論。

學者：台日實質軍事合作 將再深化

開南大學國家暨區域研究中心主任陳文甲分析，行政院聘任岩崎茂為政務顧問，具有極高象徵意義與戰略意涵，此一人事安排無疑對中國形成強烈的政治信號，也顯示台日的實質軍事合作將進一步深化，因為岩崎茂具備豐富的軍事資歷與廣泛的軍政人脈，尤其曾在日美防衛合作及同盟政策的規劃與執行上扮演重要角色。

陳文甲說，岩崎茂擔任顧問後，將有助於台日雙方在軍事外交、情報共享、危機管理與災害應變等多領域合作更加深入。未來一旦印太與台海區域發生突發事件時，台日將有更大機會建立有效的協同處置機制，並在軍事戰略規劃上得以深入與具體協商。

陳文甲指出，日本退役將領在政策制定過程中仍具有相當大的影響力，儘管岩崎茂退役後不再具備直接指揮權，但透過他與防衛省、智庫、國會議員及現役軍官的「官方」與「非官方」管道交流，依舊能夠影響日本防衛政策的形成過程，尤其能提升日本政軍界對於台灣安全問題的重視。

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