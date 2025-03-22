立即備戰操演落幕 梅家樹：持續強化訓練

參謀總長梅家樹上將21日宣布國軍首次計畫性「立即備戰操演」結束，並肯定官兵快速應變能量。（軍聞社提供）

2025/03/22 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍首次計畫性「立即備戰操演」昨落幕，總統賴清德前往空軍松山基地視導，並宣布國軍加薪方案。參謀總長梅家樹上將隨後訓勉三軍官兵並宣布五天操演結束，高呼「我們一起做到了！」肯定官兵所展現出的「快速戰備應變」能力，期許各部隊持續強化戰備訓練，為防衛作戰奠定成功基礎。

陸戰隊進駐松機 雙聯裝刺針強化防空

為期五天的「立即備戰操演」落幕，賴清德昨上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同下前往松山基地視導「衛戍第二戰鬥隊」，現場由陸戰隊官兵操作具短程精準防空飛彈戰力的雙聯裝刺針飛彈，以及裝有四○榴彈機槍的悍馬車等裝備，彰顯松山基地強大防空戰力。

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據了解，海軍陸戰隊今年初接獲新任務，由陸戰隊六六旅派部隊進駐松山基地，擔起台北市區重要軍事據點的防衛安全，不過，原戍守松山基地的憲兵部隊並未撤走，與陸戰隊組成「聯合衛戍戰鬥隊」，共同承擔松山基地防務。

梅家樹宣布操演結束時強調，賴總統已正式宣布提升「志願役加給」以及「戰鬥部隊加給」，這既是總統對官兵福利待遇的關心，也代表國軍弟兄姊妹堅持勤訓精練，已獲得政府及社會的肯定。

梅家樹讚許官兵展現出「快速戰備應變」能力，以肆應台海作戰型態轉變，更應該在此基礎上持續精進。他說，「軍人的最高價值，就是隨時能夠面對威脅」，尤其是中共近年對台灰色地帶的襲擾加劇，部隊能夠隨時完成備戰部署，才能應對各種可能挑戰，有效嚇阻敵軍犯台企圖、確保國家安全。

總統賴清德昨日前往松山基地視導「衛戍第二戰鬥隊」，陸戰隊官兵操作雙聯裝刺針飛彈等裝備，彰顯強大防空戰力。（記者方賓照攝）

總統賴清德昨日前往松山基地視導「衛戍第二戰鬥隊」，並致贈加菜金。（記者方賓照攝）

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