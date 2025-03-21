罷免「定誠宮」受歡迎 南投再推「隆成宮」茶包

南投公民會社再增一款全國罷免「隆成宮」茶包，已有多個罷團索取。（南投公民會社提供）

2025/03/21 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣的罷馬和罷游二階連署進行中，協助空陸戰宣傳的「南投公民會社」，因夥伴中有專職道士，發揮諧音哏和符咒KUSO創意，製作印有手繪祈福符咒的「南投罷免定誠宮罷免茶包」受歡迎，近日該社再增一款「全國罷免隆成宮罷免茶包」，取其「全國罷免隆總成功」的吉祥寓意，已有多個罷團索取。

發揮諧音哏和符咒KUSO創意

全國罷免藍委公民團體正在展開第二階段連署行動，南投縣罷免馬文君和游顥的公民團體，在二階作業中十分辛苦，由南投在地青年組成的「南投公民會社」提供助力，以空戰加陸戰方式協助罷免宣傳。

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台派鹿谷茶農贊助紅茶包

「南投公民會社」協助罷免宣傳，獲台派鹿谷茶農贊助紅茶包，因會社有成員是祖傳六代的道士，於是發揮宮廟諧音哏和符咒創意，製作印有手繪符咒的「南投罷免定誠宮罷免茶包」，贈送給罷團或參與連署的民眾。

贈送罷團、參與連署民眾

「南投罷免定誠宮罷免茶包」的創意，受到很多罷團歡迎，「南投公民會社」於是再增加一款適用全國罷團的罷免茶包，同樣印有道士手繪祈福符咒，取名為「全國罷免隆成宮罷免茶包」，有「罷免隆總成功」之意，因數量不多，只能限量贈送給索取的罷團。

「南投公民會社」幹部表示，此次公民團體把諧音哏和KUSO創意發揮得淋漓盡致，不只「南投罷免定誠宮」、「全國罷免隆成宮」，還有「台中罷免慧成宮」、「花蓮拔傅鐵成宮」等，而罷免茶包上面的手繪符咒，其實只有祈福的意涵，因上面沒有符膽和三清，不會有法力，所以大家可安心使用。

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