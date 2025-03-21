國民黨台南市黨部涉「死人連署」被搜索》謝龍介推擴大連署 郭國文：謝恐被約談

藍營發動台南綠委罷免連署出現疑似「死人連署」，國民黨台南市黨部昨遭檢調單位搜索。（記者王捷攝）

2025/03/21 05:30

謝：政治惡鬥作法 相信民意自有公評

〔記者蔡文居／台南報導〕藍營發動台南綠委罷免連署，出現疑似「死人連署」，國民黨台南市黨部昨遭檢調搜索。國民黨立委兼台南市黨部主委謝龍介表示，相信司法會依法辦理，綠營不用見獵心喜，並宣布立即擴大推動第二階段的罷免連署。民進黨立委兼市黨部主委郭國文則要求謝龍介不要躲避問題。

郭：謝身為市黨部主委 不要躲避問題

郭國文表示，檢調搜索國民黨部，不就驗證了國民黨在搞「大惡罷」，不只違規又違法！國民黨台南市黨部面臨這麼大的爭議，身為黨部主委的謝龍介還在躲避問題，不面對藍營違法行為，還說要「立即擴大推動第二階段的罷免連署」。拜託一下，謝龍介難道不知道，你搞出來的台南罷免案連一階都還沒過，有什麼二階連署可以擴大？

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郭國文說，如果檢調發現，連署名冊與國民黨員雷同，下一位檢調應該約談的對象，就是黨部主委謝龍介。

謝龍介昨聲明指出，所有罷免的連署過程，本就應該依法依規辦理；若有爭議，相信司法機關後續也會依法依規辦理。執政黨以高規格方式、啟動檢調調查罷免連署過程，難免給予外界殺雞用牛刀的聯想。這種政治惡鬥的作法，相信民意自有公評。面對國際政經局勢的重大變化，台灣當務之急是要準備好重大政經政策來因應未來的變化，執政黨卻把所有心力都用在內鬥大罷免，這真是該做的「政經（政治經濟）」不做，只做牛稠內鬥牛母的「不正經」。

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