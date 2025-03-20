《台中》街頭耳語影響連署 罷團啟動「小蜜蜂」

「台中慧成宮」宮帽首批六百八十頂「慧成宮」全部寄售出，「台灣罷免大成宮」宮帽三○○頂昨天上架。（取自「4xgay」Threads文）

2025/03/20 05:30

亂傳須附身份證 長輩卻步 志工深入人群消毒

〔記者蘇金鳳、歐素美、張軒哲、蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕中市罷免藍委的罷免團體正展開二階連署罷免，然而連署天數只能約四十天，有時間的壓力，而罷團目前面臨到很多民眾以為只要進行一階段連署或者不知道二階段連署已開始困境，還發現街頭耳語亂傳要附身份證，導致長輩不敢連署，因此，中四、中五及中六罷團將展開「游擊戰」，啟動小蜜蜂戰術，安排二至三個志工深入人群聚集的如公園、市場進行連署，除了消毒耳語也可將連署數衝高。

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「台灣罷免大成宮」宮帽上架

此外，罷免也要搞創意，中四罷團「展翅廢翔」日前開售「台中慧成宮」宮帽，網路紅人四叉貓昨天公布銷售進度，首批六百八十頂「慧成宮」全部寄售出，而台中令旗一百五十面全部寄出，會陸續公布使用明細和發票，至於同樣藍底黃邊的「台灣罷免大成宮」宮帽三○○頂昨天上架。

中五選區「斷健行動」為了加強氣勢，除了連署站設立斷健「豪成宮」，也放上鳳梨希望罷免連署旺起來。

連署書塞爆 日本也寄來

中八選區的罷免團體「一罷擊臣」，印製限量「擊臣千歲 保平安護山城」護身符貼紙，民眾到收件點繳交連署書就能取得，希望得到民眾的連署書，讓罷免成功，還台灣一個安定的將來。

「解顏行動」19日靜宜夜市出攤

「一罷擊臣」罷團也表示，昨天接獲東勢郵局電話，通知罷免團體的信箱被塞爆，除了遠從雙北、雲林、高屏等地寄達連署書外，甚至有遠在日本北海道的鄉親也寄來連署書。 另外，中二選區罷免團體「解顏行動」十九日在沙鹿靜宜夜市出攤邀民眾連署，二十日與二十一日則在沙鹿市區與鹿寮等地出攤。

台中罷免團體力拚二階連署。（記者蘇金鳳攝）

中二選區「解顏行動」，預計十九日於靜宜夜市出攤。 （記者張軒哲攝）

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