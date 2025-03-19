自由日日shoot》繼寶山農地違建、超貸後 又爆新爭議… 藍委林思銘服務處 涉侵占國有地

時代力量黨主席王婉諭（中）昨召開記者會，揭露國民黨立委林思銘位於新竹縣竹東鎮的服務處涉嫌侵占國有土地。（記者王藝菘攝）

2025/03/19 05:30

〔記者李文馨、鄭琪芳／台北報導〕時代力量黨主席王婉諭昨召開記者會，揭發國民黨立委林思銘除了先前曝光的寶山農地違建及超貸問題外，在第十屆立委任期期間設立的竹東服務處，更涉嫌侵占國有土地，時代力量將正式向財政部國有財產署提出檢舉，呼籲國產署立即展開調查。

時力踢爆 籲公民參與罷免行動

對此，財政部國產署表示，昨日下午已派員前往會勘，當事人也承認占用國有地，並表示將申請地政事務所鑑界，也會拆除且恢復原狀；國產署將在確定占用面積後，向當事人追繳五年使用補償金，同時要求限期騰空返還。

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國產署派員會勘 將追繳補償金

王婉諭說，林思銘位於「新竹縣竹東鎮中正南路一一一巷八號」的服務處，該地址曾明確標示於立法院網站，經Google街景比對，二○二一年十二月時，該服務處的外牆仍在興建中；至二○二四年五月，圍牆已完工並掛上「林思銘服務處」，但圍牆內竟涵蓋一塊國有土地。

王婉諭指出，查閱內政部國土測繪圖資服務雲，確認地號「竹東鎮東寧段一二二四及一二二四之二」的土地所有權人為中華民國，由財政部國有財產署管理；調閱地籍謄本後，更進一步證實這兩塊土地確實屬於國有。

王婉諭續指，國有土地旁的「竹東鎮東寧段一二二五號」土地，則是在二○二二年二月十七日由一位林姓人士透過買賣取得，時間點與該服務處的圍牆完工及掛牌時間相符。林思銘二○二三年向監察院申報的財產中，也有一筆竹東鎮東寧段的土地，土地取得日期及面積，都與「竹東鎮東寧段一二二五號」地籍謄本記載一致。

「林思銘是否知道自己服務處圍牆內包含國有土地？」王婉諭說，團隊本月實地走訪，雖然目前林思銘的竹東服務處地址已更改，但原服務處仍懸掛招牌，且設有警察巡邏箱，時代力量將正式提出檢舉，要求國產署依法行政，徹查林思銘是否涉及違法占用國有地，並追究相關責任。

王婉諭指出，林思銘至今未能對「寶山農地超貸及違建案」做出負責任的回應，甚至在借貸六年半後仍未償還本金。她強調，林思銘的濫權行為，社會大眾都看在眼裡，相信接下來會有更多公民參與罷免行動，一起「撕除惡銘」，還給新竹光明。

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