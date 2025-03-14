中國公務船闖金門限制水域 投放探測器

海巡署金馬澎分署偵獲中國「延平2號」公務船闖入我國限制水域，並投放探測儀器。（金門海巡隊提供）

2025/03/14 05:30

疑有戰略意圖 海巡艇驅離

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署前天偵獲中國「延平二號」公務船，在金門南方東碇島的西北方二．六浬處，闖入我國限制水域並投放探測儀器，海巡署研判該船是假借科研之名、遂行熟悉戰場環境之實，疑有戰略意圖，立即調派巡防艇趕往驅離。

海巡署指出，十二日下午一時左右，雷達偵獲中國「延平二號」公務船越界闖入我國限制水域，海巡署大約三時執行驅離，發現該船投放探測儀器進行水下探測作業、疑是蒐集戰場環境資料，我方巡防艇隨即蒐證廣播，要求該船立即收回儀器，對方才將儀器收回；約四時，海巡署兩艘巡防艇將該船驅離至東碇島東南方三浬的限制水域之外。

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海巡署強調，中國科研船進入我方限制水域進行水下探測作業，不純粹是科學研究而已，不排除有戰略意圖，針對海底地質、地形及水文調查等項目進行蒐集，有假借科研之名、遂行熟悉戰場環境之實，以供未來作戰部署的參考。

金馬澎分署昨表示，繼中國科研船「延平二號」十二日到金門從事海域探測遭驅離後，昨天又偵獲四艘中國海警船闖入金門限制海域，最後被我方巡防艇驅離，這是從去年二月十四日的中國快艇越界金門海域翻覆事件後，第六十一次襲擾金門限制水域。

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