今啟動二階 雙北11罷團︰展現公民力量

雙北罷免團體昨赴中選會領表，今啟動第二階段罷免連署。。（記者廖振輝攝）

2025/03/13 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕雙北市十一個罷團昨赴中選會領表，宣告十三日啟動第二階段罷免連署。罷免國民黨立委王鴻薇團隊發言人阿美表示，不到半年時間，他們讓不被看好的選區立委職位岌岌可危，這全靠民意的力量；罷免國民黨立委葉元之團隊的志工莊小姐說，「我們絕對不會放棄，請所有藍營立委不要低估公民罷免決心。」

大罷免熱度持續加溫，迄今已有卅三位國民黨立委、一位無黨籍泛藍立委罷免案進入二階連署。在台北市及新北市部分，共有十一名國民黨立委的罷免案通過第一階段罷免提議門檻，包括台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆，新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、羅明才、廖先翔，相關罷團昨赴中選會領表，並舉行記者會。

請繼續往下閱讀...

阿美表示，很多人會問罷免立委是否有用，以中山、北松山選區為例，王鴻薇二○二四年十月稱自己不怕罷免，到二○二五年三月被列入危險名單裡，短短不到半年的時間，他們讓當初不被看好的選區，走到立委職位岌岌可危的這一步，這全靠民意及所有人的力量。

領銜罷免國民黨立委徐巧芯的前聯電董事長曹興誠則說，面對民眾的憤怒，國民黨最簡單的做法就是公開表態自己反共，但他們卻遲遲不願這麼做，反而透過各種手段試圖轉移焦點。曹強調，參與罷免行動的人，沒有任何人替民進黨跑腿、也不是民進黨側翼，他們是堂堂正正的中華民國公民、是國家的主人，站出來主張權利。

罷免羅明才團隊發言人琪琪指出，羅明才當上立委，是新店選民之前的選擇，現在新店公民要重新選擇一次，「我們非常慎重決定必須罷免他，罷免羅明才就是尊重他。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法