羅廷瑋被爆對醫院耍官威 羅︰開協調會過程理性 沒人咆哮

國民黨立委羅廷瑋。（記者羅沛德攝）

2025/03/12 05:30

江肇國指羅找署長、醫師等人來罵

〔記者蘇金鳳、劉宛琳、邱芷柔／綜合報導〕台大婦產科醫師施景中日前爆料，有教學醫院的主任向他透露，有立委因為其助理帶小孩看病感覺醫院「服務不周」，所以發文把國健署、健保署的署長，以及醫院副院長、醫師叫到辦公室亂罵一通；民進黨台中市議員江肇國昨召開記者會，點名就是立委羅廷瑋，要羅出來說清楚並道歉。

羅︰兩位署長根本沒參加協調會

對此，立委羅廷瑋表示，爆料內容抹黑造謠，是民眾陳情國健署網站看到「兒童發展篩檢服務」的方案之後，依循國健署網站所提供的訊息，去台大醫院現場掛號卻被退掛，一月廿一日他是請相關官員來協調，討論過程理性、務實，現場沒有人咆哮，也沒有所謂的「耍官威」。

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江肇國詢問羅廷瑋，他的辦公室有沒有發函要求衛福部官員及台大醫院副院長一月廿一日下午到中興大樓開會？當時是過年前一週，台灣流感在當週創下十年來最多人數，醫護人員很忙，羅卻只因為助理的芝麻小事，要官員來辦公室，官威太大。

江肇國批評，真的整場會議都沒有施壓、沒有飆罵？羅廷瑋應向醫護人員道歉，才是正確做法。江昨晚再補充，羅廷瑋當天下午四點才發文要署長們、台大醫院副院長、醫師們一個小時內到羅的辦公室開會，相關人員連資料都來不及準備，羅說要討論政策根本是瞎扯。

對於耍官威指控，羅廷瑋昨召開「踢爆衛福部擴大兒童發展篩檢服務誇大不實，台大兒醫根本沒執行」記者會回應，指台大沒開診、何來看診？他要拿什麼理由去開罵耍官威？

羅廷瑋說，去年六月衛福部長邱泰源開記者會告知要兒童篩檢，並編列了二．三三億元經費，但他過年前接到許多家長陳情，在國健署網站看到台大有兒童篩檢服務，到了現場卻發現只有掛名、沒有服務，難道主管機關國健署沒督導嗎？

羅表示，他原想召開記者會揭露台大虛假不實，但國健署卻打給他，盼大事化小，因此他一月廿一日當天就召開緊急協調會。羅昨晚強調是業務單位主動說要開協調會，五點開會是國健署自己要求。

羅廷瑋說，沒在現場的施景中在臉書爆料，內容非常離奇，先是指助理帶孩子看診，但台大沒有開診、何來看診？又指該場協調會「署長有到場」，但事實是兩個署長根本沒參加，爆料內容是抹黑、胡亂造謠。

被指兒童發展篩檢資訊造假 國健署澄清

針對羅廷瑋質疑官方資訊造假，衛福部國健署長吳昭軍澄清，合約名單屬正常公告，少數院所確實尚未開診，但全國超過一一八○家合約院所，已累計服務近廿六萬人次。

台大醫務秘書陳彥元表示，台大兒醫確實尚未開診，主要是仍在進行資訊系統建置與人員訓練，預計一至兩個月內完成，不過國健署公告中有註明看診前請洽各醫療機構，目前台大體系內的北護分院已提供該服務，可供選擇。

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