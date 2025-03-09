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    金門防區部分衛哨 本月起改成武裝哨

    金門防衛指揮部三月起將部分非武裝哨改成武裝哨，仍保留部分非武裝衛哨。（讀者提供）

    金門防衛指揮部三月起將部分非武裝哨改成武裝哨，仍保留部分非武裝衛哨。（讀者提供）

    2025/03/09 05:30

    〔記者吳正庭、方瑋立／綜合報導〕外傳「金門防區從三月起，武裝衛哨全面上線」，陸軍金門防衛指揮部防區人員透露，原本就有武裝哨，此次是基於敵情研判、兵力部署及營區安全等因素，將「部分」的非武裝哨改為武裝哨，所謂「武裝衛哨全面上線」的說法並不正確。

    陸軍：金防部衛哨執勤符合規定

    陸軍司令部昨表示，金防部所訂定衛哨兵執勤方式符合規定，也依部頒計畫適切規劃，確維營區整體安全。

    金門縣在一九九二年之前實施軍事管制，即所謂的「戰地政務」時期，當時兩岸局勢緊張，各營區大門的衛哨都是持槍站崗，只要可疑人、車靠近，衛哨立刻持槍警戒，後來因兵力部署調整，有些哨所已改為未持槍的非武裝衛哨。

    金門防區人員指出，金門地處前線，防區的九大離島及一線據點就是防區的大門口，哨兵執勤一定頭戴鋼盔、身著防彈背心，荷槍實彈的武裝哨，島內則視營區性質不同，分為武裝哨及一般衛哨。

    金防部指揮官黃先任中將去年底到職後頻下部隊督防，衡酌當前敵情及營區安全後，金防部下令從三月起，針對防區的部分衛哨進行調整精進。

    陸軍司令部指出，各作戰區、防衛部的衛哨兵派遣暨執勤方式，均依部頒「警衛勤務指導計畫」執行，並依營區類型適切規劃警衛勤務，以因應各種突發事件，確保營區整體安全，金防部的衛哨兵執勤方式均符合規定。

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