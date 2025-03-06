國民黨大砍預算又赴監院檢舉 監委批自我矛盾

國民黨「打惡罷戰隊」昨到監察院檢舉推動罷免藍營立委的公民團體違法募款。（記者施曉光攝）

2025/03/06 05:30

「打惡罷戰隊」檢舉罷團違法募款 監院︰非職權行使範疇

〔記者林哲遠、施曉光／台北報導〕國民黨日前召開記者會指控，罷免國民黨立委王鴻薇的公民團體違法募款，並於昨赴監察院檢舉，要求監察院儘速處理。監委質疑表示，國民黨的舉動相當自我矛盾、毫無理性，一方面無理性的刪減預算、污衊監察院；一方面又覺得只有監察院才能公正調查，如此作為，只會讓社會看到他們的不理性與不講道理。

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國民黨「打惡罷戰隊」發言人群昨前往監察院提出檢舉，並要求儘速處理。監察院回應表示，監院依「憲法」及「監察法」針對公務機關或公務人員行使職權，但罷免團體或個人的行為非監察職權行使範疇。

至於罷免募款所生相關疑義，監察院重申，目前政治獻金法尚無明文規範，作為該法執行機關僅能依法行政。有關罷免案提議人之領銜人及被罷免人收受政治獻金之相關規定，經內政部提出「政治獻金法修正草案」報請行政院審議中。

監察院今年度業務費預算遭藍白立委大刪九十六％，國民黨昨又派人前往監院要求查案，一位資深監委受訪時直言，國民黨對憲政機關本身的定位、職權，似乎有點搞不清楚，一方面污衊監察院，一方面遇到事情又覺得只有監察院才能公正調查是否有違法。監委感慨說，立委平時問政，很多都根據監察院調查報告，但立法院既然認為監院應廢，為何要來找監察院？若認為監院還有功能，為何卻要打擊監院？

此外，監院業務費預算遭大砍，不僅影響財產申報、調查弊案等多項運作，連廁所內提供的衛生紙也停止供應，除監委與公務員都需自備衛生紙外，前往監察院陳情民眾、採訪記者、參訪學生等都受到牽連。

監院預算被大砍 廁所衛生紙停供

據悉，監察院近日發布內部公告，指由於一一四年度預算中一般行政費的業務費全遭刪除，庫存的衛生紙將用盡，無法再行採購，若同仁有如廁需求，請自備衛生紙。記者實地觀察，監院洗手台旁的擦手紙、廁所內的衛生紙都被貼上紅字公告，並載明「即日起不提供衛生紙、擦手紙」。

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